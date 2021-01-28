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Birlik Haber-Sen'in girişimleri ve PTT A.Ş.'nin desteğiyle PTT çalışanlarına aşı müjdesi
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Birlik Haber-Sen'in girişimleri ve PTT A.Ş.'nin desteğiyle PTT çalışanlarına aşı müjdesi

Dünyayı ve insanlığı bütünüyle, doğrudan ve kapsamlı olarak etkileyen sonuçlar üreten Covid-19 virüsü ve ona bağlı olarak gerçekleşen pandemi, ülkemizi ve milletimizi de kısa sayılamayacak bir zamandır etkilemektedir.

Bu süreçte ülkemizde yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun çalışma disiplinlerinde, sürelerinde ve icralarında benzeri görülmemiş değişikliklere gidilmiştir. Salgınla beraber başta sağlık kurumları olmak üzere bazı kurumlarımızın iş yükü artmış ve bu kurumlarımızda görev yapmakta olan kamu çalışanlarımızın özverisi ve mücadelesi hepimizi hayrete düşürmüştür.

Koronavirüs ve pandemiye yönelik tedbir süreçlerinin yasal ve yönetsel çerçeve içerisinde alınmaya başlamasından bu yana; üretim ve tedarik zincirinin aksamaya uğramaması adına kurumsal kapasitesini en yoğun kullanan kurumlardan biri de PTT A.Ş.'dir. Salgınla beraber iş yükü artan, insan unsurunu en yoğun biçimde kullanan kamu hizmeti ve kurumu bakımından PTT A.Ş.'nin ve PTT personelinin özel bir konumu olduğu da artık tartışmasızdır.

Salgın sürecinin ilerlemesi ve verilen uzun uğraşlar sonucunda dünyada önemli bir müjde verilmiş ve aşının bulunduğu haberi herkesi mutlu etmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının en hızlı şekilde ülkemizde de uygulanması yönünde çalışmalarını başlatmıştır. 14 Ocak 2021 tarihinde ülkemizde başlayan aşı programı ilk olarak salgın sürecinin başından beri can siper mücadele eden sağlık çalışanlarına uygulanmış ve süreç neredeyse tamamlanmıştır.

Bizler de Birlik Haber-Sen olarak uzun süredir ülkemizin menfaatleri ve halkımızın refahı için çalışmalarını sürdüren PTT A.Ş. personelinin ilk gruplarla birlikte aşı yapılması gerektiğini özellikle vurgulamıştık. Bu yöndeki düşüncelerimizi ve talebimizi 30.11.2020 tarihinde başta Sağlık Başkanlığı olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yazılı dilekçemizle iletmiştik.

Sendikamızın girişimleri ve PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten Beyin desteklemesi sonucunda önümüzdeki günlerde ülkemize yapılacak olan yeni sevkiyatlarla birlikte PTT A.Ş. çalışanlarımız da 2. Aşamada aşılarını yaptıracaklardır.

PTT A.Ş. çalışanlarının sağlıklarının korunması yönünde gerçekleştirdiğimiz talebimizin kabul görüp hayata geçmesi; Cumhurbaşkanımızın da PTT A.Ş. çalışanlarına verdiği önemi ve hassasiyeti göstermektedir.

Birlik Haber-Sen olarak hizmet kolu çalışanlarımızın menfaatlerini gözetmeye ve bu misyonla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini ister, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Sağlık Başkanımız Fahrettin Koca beye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beye ve PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten beye çalışanlar adına teşekkür ederiz.
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