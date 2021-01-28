İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
|28 Ocak 2021 19:45
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Şile ilçesindeki üç taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Şile ilçesi, Doğancılı Mahallesi'ndeki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2 milyon 800 bin lira ile Faysel Yıldırım ve Muhammed Murtaza Yetiş Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.
Yine aynı mahalledeki bir başka taşınmazın ihalesinde 5 milyon 60 bin lira ile en yüksek teklif Er Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.
İstanbul'un Şile ilçesi, Domalı Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin ihalede ise en yüksek teklifi 2 milyon 700 bin lira Ağmar Yapı İnşaat Gıda Yemek Sağlık Temizlik Uluslararası Nakliyat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni iş kapısı: Eve teslim
03 Aralık 2020 09:43
|Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi
02 Ekim 2019 09:28
|Milyarlarca TL'lik kaynak içeride kalacak
30 Eylül 2019 09:10
|Tank Palet Fabrikası, askeri iştirak ASFAT AŞ'ye geçti
17 Eylül 2019 17:35
|'Fabrika kapatılmıyor, daha büyük hedeflere doğru yönlendiriliyor'
09 Ocak 2019 12:25
|Ilgın Şeker Fabrikasının satışı iptal edildi
30 Aralık 2018 18:13
|MKEK'e ait fabrikalar özeleşecek mi?
21 Aralık 2018 12:37
|Askeri fabrika özelleştirme kapsamına alındı
20 Aralık 2018 10:10
|Özelleştirme Yüksek Kurulu 4 şeker fabrikasının satışını onayladı
01 Haziran 2018 10:01
|Ağbal açıkladı: Yeni özelleştirmeler yapılacak
11 Mayıs 2018 15:25