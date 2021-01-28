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İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı

İstanbul'da hava kirliliği oranı 2020 yılında 2019'a göre karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı.
 28 Ocak 2021 19:53
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İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı

Vatandaşlar 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vakitlerinin bir kısmını evlerinde geçirdi. İnsanların evlerinde kalması havanın kalitesinin de iyileşmesini sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı 2020 yılında 2019'a göre karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmosferdeki hava kirliliği oranının artmasının birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte hava kirliliğinin azaltılması için birçok çalışma yapıldığını belirten Toros, "Çalışmalar ve alınan önlemlerle zaman zaman hava kirliliği azalsa da atmosferi kirletmeye devam ediyoruz. 2020 yılında dünyada koronavirüs salgını ortaya çıktı. Salgınla beraber dünyada ve Türkiye'de birçok önlem alındı." diye konuştu.

"Pandemiyle atmosferdeki kirleticilerin miktarı azaldı"

Prof. Dr. Toros, alınan önlemlerle insan faaliyetlerinin azaldığını ve insanların daha fazla evlerinde vakit geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Pandemiyle beraber atmosferdeki kirleticilerin miktarı azaldı. İstanbul'da azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı 2020 yılında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerini aylık dilimler halinde inceledik. Kovid-19 mücadelesi çerçevesinde tedbirlerin veya yoğun tedbirlerin alınmadığı ocak, şubat, mart, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ayları ile yoğun tedbirlerin alındığı nisan, mayıs, kasım ve aralık aylarının verilerini 2020 ve 2019 yılıyla karşılaştırdık. Buna göre önlem alınan aylarda hava kirliliği oranı önlem alınmayan aylara göre 2020 yılında yüzde 25 azaldı."

Hava kirliliğini hafta içi ve hafta sonu olarak da ayrı ayrı incelediklerini aktaran Toros, "2020 yılında hava kirliliği hafta içleri bir önceki yılın hafta içlerine göre yüzde 10, tedbirlerin uygulandığı aylarda yüzde 23, tedbirlerin uygulanmadığı aylarda yüzde 3 azaldı. Hafta sonu olarak baktığımızda ise 2020 yılında 2019'a göre hava kirliliği genel olarak yüzde 7 azaldı, tedbirlerin uygulandığı hafta sonlarında yüzde 29 azaldı ve tedbirlerin uygulanmadığı hafta sonlarında yüzde 7 arttı." ifadelerini kullandı.

Havanın kalitesinin artmasının yaşam için önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kalitesinin artmasının, insanların sağlığına olumlu etkisinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Havanın kalitesi için insanlar olarak birlikte hareket etmeli ve önlemler almalıyız. Havayı iyileştirmek için fosil yakıt kullanımını azaltmalı ve doğa dostu yenilenebilir enerjiler kullanmayı artırmalıyız. Enerjileri mümkün mertebe yerinde (evimizde, iş yerimizde) üretmeliyiz. İmkanlar ölçüsünde iş yerlerimize yakın yerlerde ikametgah etmeliyiz. Hepimiz her alanda israfı azaltabilir, kaynakları verimli, idareli vs. kullanabiliriz. Kendi çapımızda değişik şekillerde aldığımız, alacağımız önlemlerle havanın kalitesini iyileştirebiliriz."

Anadolu Ajansı
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