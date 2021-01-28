Sosyal medya devleri haziranda rapor sunacak!
|28 Ocak 2021 20:11
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu toplandı.
Dijital Mecralar Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'ı dinlemek üzere toplandı. Bakan Yardımcısı Sayan, yaptığı konuşmada, "Sosyal ağ sağlayıcı şirketlerden Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Dailymotion ve Vkontakte temsilcilik açtı. Twitter, Periscope yayın sistemlerini tamamen devreden çıkaracağını duyurdu. Bu açıdan temsilcilik açması gerekenler Twitter ve Pinterest. Kanun kapsamında temsilcilik açmayan şirketlere reklam yasağı uygulanmaya başlandı. Bundan sonraki aşamada yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere bant daraltma uygulanacak. Söz konusu şirketlerin ilk raporlarını Haziran ayında sunacaklar. Kanunla, Avrupa'da uygulanan 'unutulma hakkı'nın Türkiye'de uygulanmasının önü açıldı" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, 'unutulma hakkına' ilişkin olarak, "'Unutulma hakkı'nı doğru bulmuyorum. Abdullah Öcalan'ın böyle bir hakkı olacak mı? Vatandaşa öncelikle iyi bir erişim altyapısı sunulması gerekiyor. Altyapı bakımından Ulaştırma Bakanlığının yapacağı çok iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de fiber altyapısı yetersiz, artırılması lazım" şeklinde konuştu.
Sayan ise 'unutulma hakkı'na ilişkin olarak Google'ın Avrupa Birliği vatandaşlarına tanıdığı ancak Türkiye'de uygulamadığı bir hak olduğunu hatırlattı. Sayan ayrıca bir trafik kazasına ilişkin fotoğrafların veya görüntülerin senelerce internette bulunabileceğini sözlerine ekledi.
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