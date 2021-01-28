1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da karla mücadele canlı yayında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf belediyecilik uygulamalarına karla mücadeleyi de ekledi. Daha önce ihaleler ve Belediye Meclis toplantılarını canlı yayınlatarak bir ilke imza atan Başkan Yavaş şimdi de karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını canlı yayında paylaşmaya başladı. Başkan Yavaş, "Türkiye'de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz" dedi.
 28 Ocak 2021 20:20
+Aa- Yazdır
Ankara'da karla mücadele canlı yayında

Göreve başladığı ilk günden itibaren Türkiye'de şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleler ve belediye meclis toplantılarının canlı yayınlanması gibi birçok uygulamayı Ankaralılarla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir ilke daha imza atarak bu anlayışı karla mücadeleye de taşıdı.

Başkent'te etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni bir uygulamayı daha başlatan Başkan Yavaş, karla mücadele araçlarına kamera yerleştirildiğini açıkladı. Uygulama ile Başkentliler devam eden küreme ve tuzlama çalışmalarını "kartakip.ankara.com.tr" adresinden ya da Başkent Mobil üzerinden takip edebilecek.

ARAÇLAR TEK TEK CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kent genelinde teyakkuza geçerek buzlanma riskine karşı karla mücadelesine 7/24 devam eden Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmalarını şimdi de canlı yayında izleme imkanı sağlayan Başkan Yavaş, yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden anlattı.

Kısa bir sürede yaklaşık 250 kar küreme aracının tamamına kamera yerleştirileceğini söyleyen Başkan Yavaş, Türkiye'de ilk kez bu araçların konum ve güzergah bilgilerini plakalarıyla birlikte paylaşmaya başladıklarını belirterek, "Türkiye'de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz. Araçlarımızı kartakip.ankara.com.tr ve Başkent Mobil'den takip edebilirsiniz" dedi. İlk gece on binlerce Ankaralı araçları canlı yayında takip etti.

961 ARAÇ VE 2 BİN 209 PERSONEL SAHADA

Başkent'te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinatörlüğünde; Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol, İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlıkları ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kar ve buzla mücadelesini sürdürerek Başkentlilerin can ve sürüş güvenliğini sağlamak için sahada nöbet tutuyor.

Bir yandan Başkent 153'e gelen ihbarları dikkate alarak riskli noktalara yönlendirilen ekipler bir yandan da tuzlama ve temizlik çalışması yaparken, 28 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kent genelinde 961 araç ve 2 bin 209 personel sahada görev alıyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
28 Ocak 2021 19:49		 Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
28 Ocak 2021 15:43
THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi
28 Ocak 2021 14:25		 Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
28 Ocak 2021 13:24
Yurt dışına sağlık personeli görevlendirme duyurusu yayımlandı
28 Ocak 2021 12:44		 Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28 Ocak 2021 12:24
Yabancı dili olmayanlar için doktoraya 'şartlı kayıt' kararı
28 Ocak 2021 11:53		 Çorum'da acil çağrı numaraları '112 Acil Çağrı Merkezi' ile tek çatı altında birleştirildi
28 Ocak 2021 11:47
Eğlence mekanına baskın: 50 kişi yakalandı
28 Ocak 2021 10:21		 Huzurevi sakinleri için manevi destek programı düzenlenecek
28 Ocak 2021 10:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı20:23 - Şanlıurfa'da akrabalar taş ve sopalarla birbirilerine saldırdı20:20 - Ankara'da karla mücadele canlı yayında20:11 - Sosyal medya devleri haziranda rapor sunacak!19:53 - İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı19:49 - 700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
19:45 - İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı19:44 - AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak19:40 - Belçika, eşcinsellik karşıtı Türk imamı sınırı dışı ediyor19:37 - Birlik Haber-Sen'in girişimleri ve PTT A.Ş.'nin desteğiyle PTT çalışanlarına aşı müjdesi19:29 - 506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı19:25 - AYM'den yıkılan binanın sahibi için 'hak ihlali' kararı
19:23 - FETÖ'den gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı19:12 - 'Göğüs duvarı fizyoterapi cihazı' Kovid-19 hastalarına nefes oldu19:07 - 17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı19:00 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması18:59 - 'Okulumu çok özledim' diyenlere 'çok haklısın' demek istemiyorum'
18:57 - Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
'Devlet benim' diyen şahsı Erdoğan'a şikayet ettiler... Soylu da not aldı
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selaminko 1
Maden suyu 1
pantolon giyen erkek 3
hayatında bir türlü olmayan şey 2
Türk saçının kilosunun 10 bin lira olması 4
Eski usul aşk 2
Alkolün siyah market poşetiyle taşınması 1
Hanım dilendi bey beğendi 1
her yerde sözlük konusu görmek 1
tapa 2
SON İLANLAR
Elbeyli Belediyesi 3 memur alacak-ilan iptal edildi
Esenköy Belediyesi geçici işçi alacak
Sorgun Belediyesi geçici işçi alacak
Sorgun Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam