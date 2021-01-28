Şanlıurfa'da akrabalar taş ve sopalarla birbirilerine saldırdı
|28 Ocak 2021 20:23
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'da aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga kameraya yansıdı. 2 kişinin yaralandığı dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde çıktı. Alacak meselesi nedeniyle husumetli olan akrabalar, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran akrabaların kavgasına engel olamayan vatandaşlar polisten yardım istedi. E.Ç. (23) ile A.Ç.'nin (34) yaralandığı olay polisin müdahalesiyle sonlandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına aldı. Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|506 ağacına zarar veren komşusunu, fotokapanla yakaladı
28 Ocak 2021 19:29
|17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
28 Ocak 2021 19:07
|Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması
28 Ocak 2021 19:00
|Kaçırılan geminin mürettebatıyla irtibat kuruldu
28 Ocak 2021 17:16
|Diyanetten eski CHP Milletvekili Şimşek hakkında suç duyurusu
28 Ocak 2021 16:31
|Foreks ile 50 milyon liralık vurgun
28 Ocak 2021 16:08
|İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı
28 Ocak 2021 15:32
|3 gündür haber alınamayan öğretmen evde ölü bulundu
28 Ocak 2021 15:26
|Sağlık ekibinin aşı için gittiği evde yaşlı çift ölü bulundu
28 Ocak 2021 14:08
|Kayseri'de inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
28 Ocak 2021 11:08