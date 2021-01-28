VW, 'en çok araç satan şirket' unvanını kaptırdı
|28 Ocak 2021 20:54
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Audi, Porche ve Skoda markalarının da üreticisi olan VW, 2020'de dünya çapında 9,3 milyon araç satarken, Toyota, geçen yıl küresel satışlarının 9,53 milyon olduğunu duyurdu. Böylece Toyota, son 5 yıldır dünyada en çok satan marka olma unvanını elinde bulunduran VW'yi geçti.
Uzmanlar, Japon şirketinin Kovid-19 salgınını bölgesel satış ağından dolayı Alman rakibinden daha iyi yönettiğini belirterek, Toyota'nın ABD'de VW'den daha çok bayi ağı bulunduğunu ve VW'nin ana satış noktasının Avrupa olduğunu aktardı. Geçen yıl ABD otomobil pazarı yüzde 15 gerilerken, Avrupa'daki düşüş yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.
Hino ve Daihatsu markalarının da üreticisi olan Toyota, Çin'deki talep artışı sayesinde satışlarını artırırken, en önemli iki pazarı olan Çin ve ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmadan yararlandı. Toyota'nın Çin'deki satışları 2020'de yüzde 10,9 artarken, VW'nin satışları yüzde 9,1 düştü.
VW, 2016'da da Japon rakibi Toyota'yı geçerek ilk kez dünyanın en çok araç satan şirketi olmuştu.
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