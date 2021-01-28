1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu

2020'de turizm sektöründeki ekonomik kayıp 1,3 trilyon dolar olurken, sektörde 100 ila 120 milyon istihdamın risk altında olduğu açıklandı.
 28 Ocak 2021 21:00
+Aa- Yazdır
Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu

Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 2020'de dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının bir yıl öncesine oranla yüzde 74 düştüğünü açıkladı.

"Turizm tarihinin en kötü yılı" ifadesini kullanan BMDTÖ, salgından dolayı getirilen seyahat kısıtlamalarıyla turizm sektöründe, geçmişte örneği olmayan bir krizin yaşandığını vurguladı.

BMDTÖ, salgın öncesindeki yakın tarihte turizmdeki en olumsuz verilerin dünyadaki turist sayısında yüzde 4'lük düşüşün olduğu 2009'daki küresel ekonomik kriz döneminde görüldüğünü ancak mevcut durumun kıyaslama yapılamayacak kadar kötü olduğunu vurguladı.

Kovid-19'un 2020 yılında turizm sektöründe yaklaşık 1,3 trilyon dolar ekonomik kayıp yarattığı ve bu rakamın, 2009 küresel ekonomik krizi sırasında kaydedilen kayıplardan 11 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

Mevcut krizden, dünya turizm sektöründe çoğunluğu KOBİ'ler olmak üzere 100 ila 120 milyon turizm istihdamının da risk altında olduğunun altı çizildi.

Dünya genelinde 2020'de turist sayısı en fazla düşen bölge, yüzde 84 ile Asya ve Pasifik oldu.

2019'a göre 2020'de yüzde 71'lik düşüşün kaydedildiği Avrupa'da ise turist sayısının 500 milyondan fazla gerilediği kaydedildi.

Açıklanan turizm verilerini değerlendiren BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Uluslararası seyahatlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çok fazla çaba gösterildi ama mevcut sağlık krizinin sona ermesinin henüz uzak bir ihtimal olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Pololikashvili, "Test, izleme ve aşılama sertifikaları dahil olmak üzere Kovid-19'un yayılma riskini azaltmak için seyahatle ilgili tedbirlerin uyumlaştırılması, koordinasyonu ve dijitalleştirilmesi, güvenli seyahatin teşvik edilmesi, koşullar izin verir vermez turizmin canlandırılmasının vazgeçilmez temelini oluşturmaktadır." görüşünü savundu.

Diğer yandan Dünya Turizm Örgütü'nün uzmanları 2021 yılı için farklı öngörülerde bulunarak, belirsizliğin devamına işaret etti.

Yapılan açıklamada, 2021 yılında dünyada turizm sektörü için uzmanların yüzde 45'nin "2020'den daha iyi olacak", yüzde 25'inin "aynı olacak" yüzde 30'unun ise "daha kötü olacak" görüşünde olduğu kaydedildi.

Turizm sektörünün önde gelenleriyle yapılan anketin sonucunda, Ekim 2020'de yüzde 21 olan "2022'ye turizmde toparlanma beklenmiyor" görüşünün şimdi yüzde 50'ye kadar çıktığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, turistik faaliyetlerin başlamasıyla birlikte "iç taleplerde" ve "yavaş seyahatler" diye tanımlanan, bir haftadan uzun süren ülke seyahat paketlerinde artış olacağını, doğa ve açık hava turistik etkinliklerine de daha fazla ilgi duyulacağı öngörüsünde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı
28 Ocak 2021 11:21		 Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
28 Ocak 2021 11:17
Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
28 Ocak 2021 04:09		 Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı
27 Ocak 2021 17:11
Samsung ve Oppo Türkiye'de üretecek! Fiyatlar düşer mi?
26 Ocak 2021 20:36		 Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı
26 Ocak 2021 20:03
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'tasarruflu sulama kredisi'
26 Ocak 2021 17:10		 Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
26 Ocak 2021 12:28
Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha 'çevrim içi' olacak
26 Ocak 2021 11:05		 Türkiye'nin data kullanımı 2020'de 186 GB'ı geçti
26 Ocak 2021 11:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - Trabzon'da altyapı kazısında bulunan sarnıcın sırrı çözüldü21:31 - 'Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık yok'21:30 - Prof. Dr. Usta: Nar suyu faydalı ama dozu abartılmamalı21:23 - Kovid hastalarında tespit edildi! Saç dökülmesine yol açıyor21:17 - Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı21:01 - Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı
21:00 - Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu20:57 - 'Dört büyüklerin' borcu 14 milyar liraya dayandı20:54 - VW, 'en çok araç satan şirket' unvanını kaptırdı20:51 - AB'den aşı üreticilerine yasal tedbir tehdidi20:49 - Mehmetçik karlı dağlarda teröristlere nefes aldırmıyor20:25 - Toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı
20:23 - Şanlıurfa'da akrabalar taş ve sopalarla birbirilerine saldırdı20:20 - Ankara'da karla mücadele canlı yayında20:11 - Sosyal medya devleri haziranda rapor sunacak!19:53 - İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı19:49 - 700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
19:45 - İstanbul'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
Merkez Bankası Başkanı: Faiz indirimi için henüz erken
2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
'Devlet benim' diyen şahsı Erdoğan'a şikayet ettiler... Soylu da not aldı
Koronavirüs vaka sayıları neden yeniden yükseliyor?
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
Felç kalan nişanlısını yanlız bırakmadı, sırtında taşıdı... Onunla evlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mikrop 1
galeyana gelmek 1
babasının mezarı başında 3
öğretmenlerin yüzde 20 zam istemesi 2
ılılılılılılılılılılılılı 2
İnsan beyninin internete bağlanması 1
stokta yok 4
1837837 2
zilleri taktı 2
tufeyli 1
SON İLANLAR
Elbeyli Belediyesi 3 memur alacak-ilan iptal edildi
Esenköy Belediyesi geçici işçi alacak
Sorgun Belediyesi geçici işçi alacak
Sorgun Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam