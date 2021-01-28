Kadın itfaiyeciler, performanslarıyla göz doldurdu
|28 Ocak 2021 22:02
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Kent merkezi ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren İtfaiye Daire Başkalığında görev yapacak kadın itfaiyeciler, zorlu sınavlardan ve mülakattan geçti.
Belediyenin Hürriyet İtfaiye İstasyonunda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler, ekipman kullanımı, teknik, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı eğitimleri alarak görevlerine hazırlandı.
Kadın itfaiyeciler, eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıyla göz doldurdu.
İtfaiyecilerden 22 yaşındaki Betül Erdal, çocukluğundan bu yana insanların ve hayvanların hayatına dokunmak ve onlara yardım eli uzatmak istediğini belirtti.
Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Erdal, "Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, müdahalede bulunuyorsunuz. Sınavlar sonucunda hayallerim gerçek oldu ve Antalya itfaiyesinde çalışmaya başladım." ifadesini kullandı.
İtfaiyecilik bölümü ve sivil savunma meslek yüksek okullarından mezun olan 100 itfaiye erinin de Antalya'da göreve başladığı bildirildi.
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