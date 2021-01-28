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Gölcük ve Abant yarı yıl tatilinde ilgi odağı oldu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parkları tatilcilerin gözde mekanı oldu.
 28 Ocak 2021 22:03
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Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

Günübirlik tatil için gelenler, kar kalınlığının 25 santimetre olduğu Gölcük'te manzaranın tadını çıkartıp fotoğraf çektirerek, kartopu oynayarak, kısmen yüzeyi buz tutan göl çevresinde yürüyerek ve kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı'nda ise ziyaretçiler, ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, iskelede fotoğraf çektirerek ve belirlenen alanlarda piknik yaparak yarı yıl tatilinin tadını çıkarıyor.

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan oteller yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yetkililer, tatilcileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Tekirdağ'dan tatil için eşiyle Abant'a gelen emekli öğretmen Namık Kemal Yıldız, Bolu'nun çok güzel doğal bir mekan olduğunu belirterek, burada her mevsim ayrı güzelliğin yaşandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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