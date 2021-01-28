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Restoranda yemek yiyen Tanju Çolak'a para cezası

Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının bir restoranda yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
 28 Ocak 2021 22:29
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Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının bir restoranda yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Üsküdar Çengelköy'de bulunan restorana gitmiş ve kapıda eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı görmüştü. Polis ekiplerini karşısında gören Tanju Çolak kısa süre oturup çay içtiğini ve mekandan ayrılmak üzere olduğunu söylemişti. O sırada cezadan kurtulan Çolak ve arkadaşlarının birlikte yemek yerken görüntüleri dün ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Üsküdar Kaymakamlığı konu ile ilgili emniyet güçlerine talimat vererek gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi. Emniyet ekipleri Tanju Çolak ve 2 arkadaşına kişi başı 3 bin 150 lira, restorana ise 4 bin 426 lira para cezası uyguladı. Görüntülerde Tanju Çolak'ın "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görülüyor.

DHA
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