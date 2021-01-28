15'inci yüzyıla ait Botticelli tablosu 92 milyon dolara satıldı
|28 Ocak 2021 22:30
|+Aa- Yazdır
İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 550 yıllık tablo, ABD'nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 92 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliği açıklanmazken Botticelli'nin 'Madalyon tutan genç adam' (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.
BİR ÖNCEKİ SAHİBİ 1 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ
Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 1 milyon dolara (28 milyon 160 bin TL) 1982 yılında satın aldığı ifade edildi. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçmişti. Porte, Rönesans döneminin açık artırmayla satılan en pahalı eseri oldu.
SANDRO BOTTİCELL KİM?
1445 yılında Floransa'da doğan Sandro Botticelli'nin gerçek adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi'dir. Ailesinin kuyumcu olduğu bilinen Botticelli, sanat yaşamına kuyumculuğu öğrenerek başlamış ilk sanat eğitimini de kuyumcu olan kardeşi Antonio'dan almıştır. Kardeşinden tasarım yapmayı öğrenen sanatçı, Fra Filippo Lippi ve Verrocchio'nun öğrencisi olmuştu. Sandro Botticelli 1510'da hayatını kaybetti. Büyüdüğü ve tüm hayatı boyunca yaşadığı yerden birkaç metre uzaklıktaki Floransa'daki Ognissanti kilisesinde Vespucci ailesinin şapeline gömüldü. Botticelli, Fra Filippo Lippi'nin ve Verrocchio'nun öğrencisi olduktan sonra 1470'de kendi atölyesini kurmuştur. Atölyesini kurduktan sonra yaptığı eserlerle Floransa çevresinde ün kazanmaya başladı.Botticelli'nin mitolojik konulu eserlerinden ilki ve en önemlisi 1482 yılında oldukça alegorik bir resim olan İlkbahar isimli tablosudur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AB'den aşı üreticilerine yasal tedbir tehdidi
28 Ocak 2021 20:51
|AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak
28 Ocak 2021 19:44
|BioNTech ve Pfizer: Kovid-19'a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
28 Ocak 2021 12:48
|Rusya'da muhalif liderin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltında
28 Ocak 2021 11:29
|Biden'dan flaş karar! BAE'ye F-35 satışı askıya alındı
27 Ocak 2021 22:14
|DSÖ: Salgınının sona ermesi aşıların eşit dağıtılmasına bağlı
27 Ocak 2021 20:52
|Aşısı geciken Fransız Sanofi, Alman aşısını şişeleyecek
27 Ocak 2021 19:02
|DSÖ, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini inceliyor
27 Ocak 2021 17:46
|AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşmazlığı büyüyor
27 Ocak 2021 14:57
|ABD'de 3 bakanlıkta 3 Türk kadına önemli görev
27 Ocak 2021 14:20