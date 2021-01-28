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AB fonlarıyla Kilis'e 300 yataklı yeni hastane yapılacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB fonlarıyla yapılan yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Landrut, yeni yapılan hastane ile Suriyeli misafirlerin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmelerini amaçladıklarını söyledi.
 28 Ocak 2021 23:02
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AB fonlarıyla Kilis'e 300 yataklı yeni hastane yapılacak

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB fonlarıyla yapılan yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Landrut, yeni yapılan hastane ile Suriyeli misafirlerin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

19 bloktan oluşuyor. 100 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Kilis'teki yeni Devlet Hastanesinin yapımı büyük oranda tamamlandı.

Avrupa Birliğinin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı fonlarıyla finanse edilen hastane inşaatını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ziyaret etti. Landrut, yetkililerden bilgi aldı.

"Amacımız Suriyeli misafirlerin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri"

Kilis'in en fazla göçmen barındıran illerden biri olduğunu belirten Meyer-Landru, şöyle konuştu:

"

Kilis, Türkiye'deki Suriyeli misafir nüfusunun en yoğun olduğu illerden biri. Kentteki sağlık alt yapısının artan bu nüfusa uyarlanması, gerekiyor. Bu nedenle 300 yataklı hastanenin yapılması Avrupa Birliğinin sağlık yatırımları açısından Kilis'e yapmış olduğu bir katkı olacak. Biz bu kapsamda sağlık açısından mevcut alt yapıyı iki katına çıkarıyoruz. Amacımız bölgede yaşayan Suriyeli misafirlerin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri

"

Polikliniklerin yanı sıra Ağız Diş Sağlığı Merkezinin de bulunduğu yeni Kilis Devlet Hastane inşaatının bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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