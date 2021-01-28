TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli aşı daha güvenilir olacak
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yaptığı açıklamada, "Yerli aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.
|28 Ocak 2021 23:05
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yaptığı son dakika açıklamasında koronavirüste yerli aşılar için "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşıdan söz etmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz" demişti.
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