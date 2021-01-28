Soğuktan etkilenen kediler akbil turnikelerinde ısındı
Soğuk havadan etkilenen kediler, akbil turnikelerinin üzerinde ısınmaya çalıştı. Kedilerin oluşturduğu ilginç manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
|28 Ocak 2021 23:07
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Soğuk havadan etkilenen kediler, akbil turnikelerinin üzerinde ısınmaya çalıştı. Kedilerin oluşturduğu ilginç manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
İstanbul'da kar yağışıyla meydana gelen olumsuz hava koşulları sokak hayvanları da etkilendi. Topkapı'daki sokak kedileri, Topkapı-Ulubatlı metro istasyonundaki akbil turnikelerinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı. Metroya binmek için akbil basan vatandaşların, kedileri rahatsız etmeden turnikeleri kullandığı görüldü. Kedilerin oluşturduğu ilginç manzarayı gören vatandaşlar kedileri severek fotoğraflarını çekti.
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