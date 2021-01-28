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Olay TV'nin ortağının, KRT'yi satın aldığı iddiası

Kapatılan Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal'ın KRT'yi satın aldığı iddia edildi.
 28 Ocak 2021 23:26
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Olay TV'nin ortağının, KRT'yi satın aldığı iddiası

Kapatılan Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal ile KRT TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş arasında ön protokol anlaşması yapıldığı ve işsiz kalan 180 Olay TV çalışanının artık KRT TV çatısı altında görev yapacağı iddia edildi.

Kapatılan Olay TV ile KRT arasında görüşmeler sürerken, devir işleminin 2 Şubat tarihine kadar tamamlanacağı, KRT TV'nin tüm ekipmanlarıyla birlikte Olay TV'nin Kağıthane'de bulunan ofisine taşınacağı da iddialar arasında.

Öte yandan Olay TV ve KRT TV yönetimi tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Memurlar.Net
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