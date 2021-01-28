'Usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Sakarya'da usulsüz sağlık raporu düzenlemek için rüşvet aldıkları iddia edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|28 Ocak 2021 23:36
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Sakarya'da usulsüz sağlık raporu düzenlemek için rüşvet aldıkları iddia edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hastanelerde görevli tıbbi sekreterlerin usulsüz şekilde düzenlenen engelli veya sağlık raporları için rüşvet aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
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