Barış Yarkadaş: AK Parti yüzde 44 oy alsın gazeteciliği bırakırım
TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, "AK Parti, bugünkü koşullarda tek başına yüzde 44 alsın gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım" dedi.
|28 Ocak 2021 23:46
|+Aa- Yazdır
TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı anket verisi hatırlatılınca olay sözlere imza attı.
Yarkadaş, Mahir Ünal'ın açıkladığı yüzde 44 oy oranına tepki göstererek, "AK Parti, bugünkü koşullarda, bu pazar sandık koysunlar, tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum, gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım, tweet de atmayacağım" ifadelerini kullandı.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|29 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
29 Ocak 2021 00:05
|Olay TV'nin ortağının, KRT'yi satın aldığı iddiası
28 Ocak 2021 23:26
|Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı
28 Ocak 2021 21:17
|Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı
28 Ocak 2021 21:01
|Toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı
28 Ocak 2021 20:25
|Belçika, eşcinsellik karşıtı Türk imamı sınırı dışı ediyor
28 Ocak 2021 19:40
|'Devlet benim' diyen şahsı Erdoğan'a şikayet ettiler... Soylu da not aldı
28 Ocak 2021 17:47
|Fahrettin Altun: Türkiye'mizin önü açık, geleceği aydınlık
28 Ocak 2021 17:11
|Twitter, Periscope yayın sistemlerini devreden çıkaracak
28 Ocak 2021 16:49
|Ak Partili Turan, reform paketinin detaylarını anlattı
28 Ocak 2021 16:19