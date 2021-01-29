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29 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

29 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
 29 Ocak 2021 00:05
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29 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, himayelerinde gerçekleştirilecek "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı Misak-ı Milli Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulunacak, il protokol imza törenine katılacak ve ildeki yeni tesislerin açılışını yapacak.

(Şırnak/11.30-15.30)

2- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gaziantep 6. Olağan İl Kadın Kongresi'ne katılacak.

(Gaziantep/13.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bingöl'de çeşitli ziyaretler yapacak.

(Bingöl/11.00-14.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Bingöl/10.45-16.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye - Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na katılacak.

(Ankara/12.00)

5- TÜİK, 2020 yılı dış ticaret ile turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin beşinci turu Birleşmiş Milletler gözetiminde tamamlanacak.

(Cenevre)

3- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" çevrim içi toplantıları sona erecek.

(Davos)

4- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar)

GÜNCEL

1- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci devresi, Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/16.00/Gaziantep/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinin ilk maçında Akhisarspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/19.00)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda son maçlar oynanacak. Beşiktaş Icrypex, Bulgaristan'ın Balkan Basket takımıyla karşılaşacak; grubun diğer maçında iki Rumen ekip CSM Oradea ve CSU Sibiu karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/15.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/15.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftası Beşiktaş-İlbank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası mücadelesine, Adana'daki B Grubu'nda 2, Tokat'taki D Grubu'nda tek maçla devam edilecek.

***

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