Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 29 Ocak 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor
29 Ocak 2021 09:27		 Gençler, vaka sayısını artırıyor
29 Ocak 2021 07:55
Aşıda ilk sonuçlar şubat ortasında
29 Ocak 2021 07:53		 Göçmenlere 10 dakikalık dümen eğitimi: Hurda tekneyle ölüme gönderdiler
29 Ocak 2021 07:35
İnaktif aşıların 2. sevkiyatının 2. bölümü Türkiye'ye geldi
29 Ocak 2021 06:50		 Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı
29 Ocak 2021 01:51
Kovid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü sabah Türkiye'de olacak
29 Ocak 2021 01:04		 KKTC'de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
28 Ocak 2021 23:16
Soğuktan etkilenen kediler akbil turnikelerinde ısındı
28 Ocak 2021 23:07		 TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli aşı daha güvenilir olacak
28 Ocak 2021 23:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Ünlü otomobil üreticisinden önemli benzin ve dizel motor kararı09:37 - Bir kadının ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı09:27 - Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor09:25 - Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı09:20 - WhatsApp, kullanıcıların biyometrik verileri mi toplanıyor?09:18 - Adnan Oktar, örgütü içeriden yönetiyor
09:15 - 25 ilde FETÖ operasyonu: 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı09:10 - Yaşı 40'ı aşan komandoya yeni kadro09:01 - 'Aldatıldım' savunmasına indirim yok08:57 - Korona hastasından tükürük alıp öldürmeye çalıştı08:53 - Önce barıştı, sonra öldürdü08:43 - Talat Bulut harekete geçti! Taciz karşıtı 43 isim hakkında şikayet
08:41 - Müebbetlik firariler Gürcistan'da ocakbaşını mesken tuttu08:32 - Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler08:32 - AK Parti Büyük Kongre'ye doğru08:31 - Acun Ilıcalı: İngiltere'den bir kulüp satın alabilirim08:30 - Aile hekimleri sorunlarını iletti
08:23 - 53 internet sitesi için kapatma kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
Yaşı 40'ı aşan komandoya yeni kadro
İnaktif aşıların 2. sevkiyatının 2. bölümü Türkiye'ye geldi
Müebbetlik firariler Gürcistan'da ocakbaşını mesken tuttu
Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği ve kuşkulu bağlantıları
İBB, araç çekme ücretine %44 zam yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyadaki aktif yanardağlar 2
cam keskisi 1
Efsane üçlü 2
memurlar net üyeleri 5
Ucuzluk pazarı 1
türkiyenin en yaşanılası ili 1
kulakların pasını silmek 1
evde saç tıraşı 1
iç anadolu bölgesi 4
her yerde sözlük konusu görmek 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 5 İşçi Alacak
Kocaeli TÜBİTAK, 6 personel alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 241 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam