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PKK hamileri geri döndü

Biden, PKK/YPG destekçisi tüm ekibi yeniden topladı. Ekipte sömürge valisi olarak anılan Brett McGurk, terörü silahlandıran Lloyd Austin, YPG'nin siyasi destekçileri Antony Blinken ve Jake Sullivan var. CENTCOM da DEAŞ'ın Kobani'den çıkarılmasının yıl dönümünde YPG'yi kutladı
 29 Ocak 2021 06:15
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PKK hamileri geri döndü

ABD'de Joe Biden yönetiminin geçen hafta resmen işbaşı yapmasıyla, Washington'da terör örgütü PKK/YPG destekçisi klik yeniden harekete geçti. "Suriyeli Lawrence" olarak bilinen terör örgütü destekçisi, eski Başkan Obama döneminin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliği görevi yürüten Brett McGurk'un, Türkiye'nin aleyhtarı duruşu ve adeta PKK sözcüsü gibi hareket ettiği bilinmesine rağmen, Biden ulusal güvenlik ekibinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirilmesi dikkat çekti.

Yine, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlandırılması projesini destekleyen ve yöneten eski Merkez Kuvvetler Komutanı, emekli General Lloyd Austin'in Savunma Bakanlığı görevine atanması, terör örgütüne desteğin siyasi planlamasını yapan Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi, Biden yönetiminin Suriye'de Obama döneminde izlenen teröre destek politikasının benzer şekilde uygulamak isteneceğini gözler önüne serdi. Son olarak CENTCOM'un resmi hesabından terör örgütüne skandal kutlama mesajı göndermesi, ABD'nin Suriye'de Obama dönemi politikalarını devam ettirmekte ısrar edeceği görüşünü kuvvetlendirdi.

RESMİ HESAPTAN KUTLAMA

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), resmi Twitter hesabından terör örgütü DEAŞ'ın Ayn el Arab'tan (Kobani) çıkarılması dolayısıyla "Happy (Mutlu) Kobani Özgürlük Günü" diye mesaj paylaştı. CENTCOM, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun oluşturduğu "Doğal Kararlılık Operasyonu"nun (Operation Inherent Resolve-OIR) Sözcüsü Albay Wayne Marotto'nun bu konu ile ilgili mesajını da paylaştı. Marotto salı günü Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında terör örgütü PKK/YPG'yi korumak için oluşturulan paravan yapılanma Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) tebrik etti.

PROPAGANDAYI CLINTONLAR YÜRÜTECEK

CENTCOM'un teröre kutlama mesajından günler önce Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Hillary Clinton ve Chelsea Clinton'un, PKK/YPG terör örgütünü öven ve propagandasını yapacak bir dizinin yapımcılığını üstlendiği ortaya çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

PKK'YI SİLAHLANDIRAN ADAM!

ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olan Lloyd Austin, Orta Doğu'yu yakından bilmesi ve terör örgütü PKK'yı silahlandırmasıyla tanınıyor. 2013'te CENTCOM'un başına atanan Austin, Suriye'deki iç savaş ve DEAŞ ile mücadelede büyük rol oynadı. "Eğit-donat" programını yöneten Austin, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasıyla terör örgütü PKK-PYD-YPG üyelerinin de silahlanmasına öncülük etti. Austin, aynı zamanda ABD'nin YPG'ye destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili.

KÜSTAH BLINKEN

Yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, 2017 yılında New York Times'a yazdığı makalede, Trump yönetiminin Suriye'den çekilmesine karşı çıkmış, DEAŞ'ın yenilgiye uğratılabilmesi için ABD'nin Suriyeli Kürtleri silahlandırması gerektiğini savunmuştu. Blinken, 19 Ocak'taki Kongre konuşmasında, Türkiye'ye yönelik skandal "sözde müttefik" ifadesini kullanmaktan da geri durmamıştı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Biden tarafından, 'Ulusal Güvenlik Danışmanlığı' pozisyonuna atanan Jake Sullivan da 2018'de yayınlanan bir makalesinde, Trump yönetiminin, Suriye'de Türkiye tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına engel olmasını istemiş ve yaptırım çağrısında bulunmuştu. Sullivan, terör örgütü PKK/YPG üzerinden yeni bir açılım politikası izlenmesini istemişti.
Yeni Şafak
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