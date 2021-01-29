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Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği ve kuşkulu bağlantıları

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, muhafazakar seçmene şirin görünmek için görüştüğü Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da en güvendiği adamı Osman Şimşek'in kardeşi olan Ersin Şimşek, 15 Temmuz'dan hemen önce ABD'ye gidip 27 Temmuz'da dönmüş.
 29 Ocak 2021 07:05
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Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği ve kuşkulu bağlantıları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Eylül 2020'de parti genel merkezinde misafir ettiği Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek'le ilgili dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden ve birlikte poz veren Ersin Şimşek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde yer alan ayrıca özel kalemi olarak da görev yapan Osman Şimşek'in kardeşi olduğu öğrenildi.

15 TEMMUZ'DA ABD'DE

Alınan bilgiye göre, bir dönem garson ve vale olarak çalışan Ersin Şimşek'in, buna karşın yurt dışına çıkış kaydının bir hayli fazla olması dikkat çekti. Şimşek'in 30'un üzerinde yurt dışı çıkış kaydığı olduğu belirtildi. En dikkat çeken yurt dışı kaydı ise 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce ABD'ye gitmesi. Şimşek'in, 7 Temmuz 2016 tarihinde ABD'ye gittiği ve 27 Temmuz'da ülkeye döndüğü kaydedildi.


Osman Şimşek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakın adamlarından biri.

AİLE BOYU FETÖ'CÜ

Ersin Şimşek'in, Osman Şimşek gibi diğer kardeşlerinin de FETÖ'de kritik görevler üstlendiği öğrenildi. Şimşek'in Almanya'da yaşayan abisi Halil Şimşek'in Avrupa genelinde konferanslara ve büyük mütevelli toplantılarına sohbet vermek için katıldığı belirtildi. Yine Şimşek'in diğer abilerinin de FETÖ kurumlarıyla irtibatı olduğu ve elebaşının talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırdığı ifade edildi.

BAĞLANTILARI DİKKAT ÇEKTİ

Ersin Şimşek'in bağlantıları da dikkat çekici. Şimşek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İYİ Parti'deki birçok isimle yoğun irtibatının olduğu öğrenildi. Şimşek'in eşi Hilal Şimşek de, 2014 yılında örgüt talimatı üzerine Bank Asya'da hesap açtırıp 20 bin lira yatırdı.

KUR'AN VE BAYRAK HEDİYE ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ersin Şimşek'in kabulüne ilişkin fotoğraflar CHP'nin internet sitesinde de yer alıyor. Ayrıca sitedeki açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile video konferans toplantısında bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda hazır bulunan Dernek Başkanı Ersin Şimşek'e Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını hediye etti. Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi" deniliyor. Öte yandan Şimşek, bazı üyelerinin "Fişleniriz" kaygısıyla daveti reddettiğini iddia ederek algı operasyonu yapmıştı.

Elebaşının kara kutusu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan ve Mollalar Grubu içerisinde yer alan Osman Şimşek hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunuyor. Osman Şimşek, Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yaşıyor ve çiftliğin sorumluları arasında yer alıyor. Gülen'in bizzat yetiştirdiği ve en güvendiği adamlarından olduğu belirtilen Osman Şimşek, aynı zamanda elebaşının örgüt tabanına yönelik çeşitli mesajlarının ve videolarının yayınlandığı "Herkül" isimli sitenin de editörü.

İRTİBATI SAĞLIYOR

Yine farklı illerde yürütülen soruşturmalara yansıyan ifade ve araştırmalara göre, Osman Şimşek'in örgütün sosyal medya imamlarından olduğu belirtiliyor. Ayrıca örgütün üst yönetimi ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı ve koordinasyonu sağladığı kaydedilen Şimşek'in, Gülen'den aldığı emir ve talimatları başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerdeki üst düzey FETÖ mensuplarına ilettiği ifade ediliyor.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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