Göçmenlere 10 dakikalık dümen eğitimi: Hurda tekneyle ölüme gönderdiler
|29 Ocak 2021 07:35
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İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul merkezli dev bir operasyona imza atmıştı. 16 ilde düzenlenen ve 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Göçmenleri İstanbul'dan karayoluyla İzmir, Çanakkale, Muğla, Kastamonu ve Sinop'a götüren çete üyelerinin, Ege, Akdeniz ve Karadeniz üzerinden yurtdışına kaçırdığı belirlendi. Çoğu balıkçılık yapan insan kaçakçılarının peşine düşen polis, balıkçı kılığına girip şebekeyi günlerce takip etti. Kaçakçılar denizden de termal kameralarla takibe alındı.
KAPTAN BİLE YOK
Takiplerde örgütün kaçakçılıkta özellikle hurdaya ayrılan, icralık veya miadı dolmuş tekneleri kullandığı tespit edildi. Kaçakçıların vicdansızlığı bununla da sınırlı kalmadı. Kaptanı olmayan teknelerde dümenin 10 dakika eğitim verilen bir göçmene teslim edildiği belirlendi. Ayrıca tıka basa doldurulan teknelerin bazılarında yakıt depolarına dahi göçmen alındı. Göçmen kaçakçılığı çetesine yönelik 6 ay süren takip esnasında 1470 kişi yakalandı. Suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen 28 otomobil ve 8 tekneye de el konuldu.
Kütahya'da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Çete büyü bozdurdu
Çeteye Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Sinop'ta 14 ara operasyon düzenlendi. Soruşturma sürecinde bir de tuhaf olay yaşandı. Koronavirüs nedeniyle artan denetimler yüzünden kara ve deniz yolundan kaçakçılık yapamayan çete üyeleri, kendilerine büyü yapıldığını düşündü. Bunun için İstanbul'a gelip büyü bozdurmaya çalıştı. Ana operasyon da tüm bu takip sürecinin andından düzenlendi.
Aybike Eroğlu
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