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Balıkesir'de işçi servisi kazası: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
 29 Ocak 2021 07:21
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan Galip Dinçer idaresindeki 10 AEM 464 plakalı minibüs, Bandırma-Çanakkale kara yolu Hıdır Mahallesi kavşağında İsmail Dere yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Dinçer ile minibüsteki Hüsamettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi.

İşçi servisindeki Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Yahya Sarı, Engin Doğancıoğlu, Ersan Ermiş, Suriye uyruklu Abdurrahman Al Ali, Velid Al Ali ve İbrahim El Halit yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, yaralıların durumunu öğrenmek için gittiği Bandırma Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şıldak, kazanın saat 22.30 sularında meydana geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Maalesef iki vatandaşımız olay yerinde, bir vatandaşımız da hastaneye intikal ettikten sonra hayatını kaybetti. Dokuz da yaralımız var, dört yaralımızın kısmen durumu ağır ama hayati tehlike yönünde doktorlarımız bir yaralımızın hayati tehlike taşıdığını ifade ettiler. Diğer yaralılarımızın gerekli müdahaleleri yapıldı, hastaneye intikallerinde ekiplerimiz hızlı hareket etti. Hastanemizdeki bütün yaralılarımıza gerekli bütün tıbbi tedaviler uygulanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum."
Anadolu Ajansı
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