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Gençler, vaka sayısını artırıyor

Sosyalleşme ve riski küçültmeye meyilli olan gençlerin kuralları görmezden geldiğini belirten uzmanlar, "Tehlike alışkanlık haline getirilmemeli" dedi.
 29 Ocak 2021 07:55
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Gençler, vaka sayısını artırıyor

Son zamanlarda özellikle yarıyıl tatiliyle hareketlenen kayak merkezlerinden ve bu merkezlerin otellerinden gelen görüntüler endişeye sebep olurken, insanların kısıtlamalara ve kurallara neden uymadıkları da tartışılmaya başladı. Uzun süren pandemi sürecine işaret eden uzmanlar, risk uzadığında insanların tehlikeyi göz ardı ettiğine dikkat çekti. Ayrıca kalabalık mekanlarda 'herkes geldiyse demek ki bir risk yok' kanısı oluştuğunu da ifade etti.

Yaşanan yoğun kaygının artık tehlikeyi alışkanlık haline getirdiğini ve özellikle gençlerin riski küçültmeye meyilli olduğuna dikkat çeken uzmanlar şunları söyledi: Kuralları en çok ihmal eden ve vakaların artmasına sebep olanlar özellikle 18-24 yaş arasındaki gençler. Bunun en büyük sebebi ise sinir sisteminin denetleme algısının bu yaşlarda gelişmemiş olması. Sosyalleşme, yaşları gereği çok önemli görüldüğü için heyecan arayışında olan gençleri bu süreçte kontrol altında tutmak oldukça zor. Bu yüzden kurallara uymalarının önemi ayrıntılı şekilde anlatılmalı.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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