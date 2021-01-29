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Terörle mücadelede SİHA başarısı

Bölücü örgütle mücadelede yeni kabiliyetler kazandıran milli İHA ve SİHA'lar sayesinde PKK'nın hareket alanı kısıtlandı. Aralarında sözde üst düzey isimlerin de bulunduğu yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.<
 29 Ocak 2021 07:57
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Terörle mücadelede SİHA başarısı

Suriye, Libya ve Karabağ'daki çatışmalarda kritik rol oynayan milli İHA ve SİHA'lar, terör örgütü PKK ile mücadeleye de önemli katkı sağladı. SİHA'lar terörle mücadelede yeni kabiliyetler kazandırırken, 2016'dan bu yana gözle görünür bir başarı elde edildi. SİHA'lar sayesinde teröristler yurt içinde ve sınır ötesinde adım atamaz hale geldi.

200 OPERASYONA KATKI

Edinilen bilgiye göre, son 4 yıl içinde yurt içinde ve sınır ötesinde PKK'ya karşı İHA ve SİHA destekli 200'den fazla operasyon düzenlendi. Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin hemen ardından PKK'ya karşı başlatılan operasyonlar çerçevesinde 2016'da SİHA destekli 380, 2017'de 149, 2018'de 65, 2019'da 41 ve 2020'de ise 270 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında sözde üst düzey PKK'lı isimlerin de bulunduğu binlerce terörist etkisiz hale getirildi.

MALİYET DÜŞTÜ, GİZLİLİK ARTTI

İHA ve SİHA'larla yapılan nokta operasyonlarla hem başarı oranı yükseldi hem de maliyet azaldı. Daha önce insansız hava araçları farklı ülkelerden tedarik edilirken, maliyetli olmasının yanı sıra tedarikte de bazı sorunlar yaşanıyordu. 2016'dan bu yana TSK'nın envantere giremeye başlayan milli İHA ve SİHA'lar sayesinde ise dışa bağımlılık da azaldı. Türkiye, kendi ürettiği milli sistemlerle hem maliyeti düşürdü, hem de operasyonların gizlilik seviyesi yükselti.

HAREKET ALANLARI DARALDI

Ayrıca İHA'lar sayesinde hareket alanı kısıtlanan teröristler adım atamayacak hale geldi. İHA'ların PKK'yı "taarruzi" durumdan, savunmacı bir pozisyona sürüklediğini belirten askeri uzmanlar; intikal, lojistik, haberleşme, eğitim, tedavi gibi konularda terör örgütünün tüm imkanlarının kısıtlandığını ve dağlarda barınamaz hale geldiklerini ifade ediyor.

BAŞARI İHRACAT KAPISINI AÇTI

Sahada kendini kanıtlayan Türk SİHA'ları, savunma sanayinde ihracatın kapısını da araladı. Terörle mücadeledeki katkılarının yanı sıra Suriye, Libya ve son olarak Karabağ'daki çatışmalarda "denge değiştirici" unsur olarak öne çıkan Türk SİHA'ları, tüm dünyada ilgi odağı oldu. Bugüne kadar Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Tunus, Suudi Arabistan ve Katar'a ihraç edilen milli sistemler, başta Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin de radarında.

SELÇUK BÖKE
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