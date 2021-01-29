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Gübre fiyatları düşürülmezse, gıda fiyatları daha da artacak

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Depoda duran ürüne her hafta zam geliyorsa haksız kazanç var. Tonu 1.650 TL'den 3.000 TL'nin üzerine çıktı. Tedbir alınmazsa çiftçi gübreyi kısacak. Verim azalacak, ürünler zamlanacak" dedi
 29 Ocak 2021 08:02
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Gübre fiyatları düşürülmezse, gıda fiyatları daha da artacak

Tarladaki üretimi doğrudan etkileyen kimyasal gübrelerin fiyatındaki yükseliş sürüyor. Çiftçiler, gübre fiyatlarındaki yüzde 80'i aşan zamma müdahale edilmesini istiyor. Gazetemize konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, gübre fiyatlarındaki artışa bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirterek bu problemin gelecek dönemde rekolte miktarını düşüreceğine ve bunun da tüketiciyi etkileyeceğine dikkat çekti. Doğru, "2020'nin ocak ayında üre gübresinin tonu bin 650 TL civarındaydı, şu anda 3 bin liranın üzerine çıktı. Geçen sene bu zamanlarda tonu 900-950 TL olan amonyum sülfat, şu anda 1.650 TL. DAP gübresinin tonu geçen sene 1.850 TL'ydi, şu an 3.450 TL civarında. Bazı fabrikalar bu hafta yeniden fiyatlara yüzde 3-5 arasında zam yaptı" dedi.

Pandemi nedeniyle birçok hammadde fiyatında artış olduğunu söyleyen Doğru, "Dövizde yüzde 24 civarında bir artış var ama gübre fiyatlarına bakıyorsunuz, yüzde 80-90 yükselmiş. Bu zammı anlayamıyoruz. İthal edilmiş, depoda duran ürüne her hafta zam geliyorsa burada haksız kazanç var. Bu fiyatlar üretimi olumsuz etkiler. Şu an gübrenin en çok kullanıldığı ürün buğday ve arpa. Çiftçi bu fiyatlara yetişemeyeceği için gübreyi kısacak. Bu da verimi vuracak. Tarım Kredi Kooperatiflerinin üretimi artırarak piyasaya ucuz gübre sürmesi gerekiyor. Devlet; depolardaki gübre miktarı ne kadar, ithalatçılar gübreleri kaça almış, bunların kontrolünü yapmalı. Dekara 4 TL gübre desteği de yok gibi. Bu da artmalı" uyarısında bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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