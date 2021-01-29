Erdoğan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' talebi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, katıldığı bir televizyon programında, AK Partili yetkililerin kendisine gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak istediğini, bunun için desteklerini istediklerini açıkladı. Asiltürk, "Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde. Kaldırılacağını kendisi de kesin olarak ifade etti" dedi.

Asiltürk, "Bu sözleşmeyle (İstanbul Sözleşmesi) ilgili olarak bana AK Parti'nin yetkili kişileri geldiler, 'Sayın Cumhurbaşkanı kesinlikle bu sözleşmeyi kaldırmak istiyor. Bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen bizi destekleyecek şeyleri açıktan söyleyin yardımcı olun. Bu kesinlikle kalkacak" dediler. Kalkarken bazı cahil kadın hakları madın hakları onların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda da var. Ondan rahatsızlık duyuyorlar. Kaldıracaklarını kendisi de kesin olarak ifade etti" açıklamasını yaptı.

Aile yapısını sarsan ve eşcinselliği meşrulaştıran sözleşmenin kalkacağına yönelik açıklama, sözleşmenin yeminli savunucularını telaşlandırdı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Sözleşmenin kaldırılmasını değil, etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz" dedi.