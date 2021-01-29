Erdoğan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' talebi
|29 Ocak 2021 08:05
|+Aa- Yazdır
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, katıldığı bir televizyon programında, AK Partili yetkililerin kendisine gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak istediğini, bunun için desteklerini istediklerini açıkladı. Asiltürk, "Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde. Kaldırılacağını kendisi de kesin olarak ifade etti" dedi.
Asiltürk, "Bu sözleşmeyle (İstanbul Sözleşmesi) ilgili olarak bana AK Parti'nin yetkili kişileri geldiler, 'Sayın Cumhurbaşkanı kesinlikle bu sözleşmeyi kaldırmak istiyor. Bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen bizi destekleyecek şeyleri açıktan söyleyin yardımcı olun. Bu kesinlikle kalkacak" dediler. Kalkarken bazı cahil kadın hakları madın hakları onların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda da var. Ondan rahatsızlık duyuyorlar. Kaldıracaklarını kendisi de kesin olarak ifade etti" açıklamasını yaptı.
Aile yapısını sarsan ve eşcinselliği meşrulaştıran sözleşmenin kalkacağına yönelik açıklama, sözleşmenin yeminli savunucularını telaşlandırdı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Sözleşmenin kaldırılmasını değil, etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP'li başkan yardımcısından 'Kadrolaşma' itirafı
29 Ocak 2021 09:42
|AK Parti Büyük Kongre'ye doğru
29 Ocak 2021 08:32
|Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
29 Ocak 2021 08:32
|Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği ve kuşkulu bağlantıları
29 Ocak 2021 07:05
|29 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
29 Ocak 2021 00:05
|Barış Yarkadaş: AK Parti yüzde 44 oy alsın gazeteciliği bırakırım
28 Ocak 2021 23:46
|Olay TV'nin ortağının, KRT'yi satın aldığı iddiası
28 Ocak 2021 23:26
|Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı
28 Ocak 2021 21:17
|Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı
28 Ocak 2021 21:01
|Toplam vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı
28 Ocak 2021 20:25