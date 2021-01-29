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53 internet sitesi için kapatma kararı

Yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen ve Türkiye'de resmi faaliyette bulunmayan forex web siteleri için kapatma talebi geldi.
 29 Ocak 2021 08:23
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53 internet sitesi için kapatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, 53 web sitesinin kapatılmasını istedi. SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.

İŞTE KAPATMA KARARI ALINAN SİTELER

https://www.trmarkets24.com

https://varlikyatirim2.com

https://fibafx6.com

https://destekfx56.com

https://royexmarkets12.com

https://demoforeks45.com

https://yurtdisiforex28.com

https://www.forextr53.com

https://54galafx.com

https://www.uzmanfx63.net

https://www.klasfx79.com

https://www.asforex56.com

https://phaseforex49.com

https://loxdonmarkets16.com

https://www.forexekaydol24.com

https://iq-option.com.tr

https://gannmarkets46.com

https://fbstur-fx.com

https://gkmforex33.com

https://fxtrd33.com

https://lotascapital32.com

https://www.trendfx67.com

https://www.balansfx54.com

https://olivemarkets62.com

https://www.hizlifx114.com

https://ekolfx97.com

https://trforex20.com

https://winexmarkets6.com

https://www.fibermarkets6.com

https://www.idolfx7.com

https://joinfx7.com

https://caratfx4.com

http://carsifx.com

https://finanscapitalmarkets.com

https://exenfx30.com

https://exenfx.com

https://gafx36.com

https://yorkmarkets.com

https://yorkmarkets.trade

https://www.elliottrade.com

https://idealfx.com

https://balfx.com

https://balfx1.com

https://elliottmarket.com

https://yatirimsaati.com

https://finansalkilavuz.com

https://fxler.com

https://www.finansyorumlarim.com

https://forexsitesi.com

https://www.ucretsizforex5.com

https://www.nasilforexoynanir6.com

http://forex-yatirim.net

https://forexportfoyyonetimi.com
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