53 internet sitesi için kapatma kararı
|29 Ocak 2021 08:23
|+Aa- Yazdır
Sermaye Piyasası Kurulu, 53 web sitesinin kapatılmasını istedi. SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.
İŞTE KAPATMA KARARI ALINAN SİTELER
https://www.trmarkets24.com
https://varlikyatirim2.com
https://fibafx6.com
https://destekfx56.com
https://royexmarkets12.com
https://demoforeks45.com
https://yurtdisiforex28.com
https://www.forextr53.com
https://54galafx.com
https://www.uzmanfx63.net
https://www.klasfx79.com
https://www.asforex56.com
https://phaseforex49.com
https://loxdonmarkets16.com
https://www.forexekaydol24.com
https://iq-option.com.tr
https://gannmarkets46.com
https://fbstur-fx.com
https://gkmforex33.com
https://fxtrd33.com
https://lotascapital32.com
https://www.trendfx67.com
https://www.balansfx54.com
https://olivemarkets62.com
https://www.hizlifx114.com
https://ekolfx97.com
https://trforex20.com
https://winexmarkets6.com
https://www.fibermarkets6.com
https://www.idolfx7.com
https://joinfx7.com
https://caratfx4.com
http://carsifx.com
https://finanscapitalmarkets.com
https://exenfx30.com
https://exenfx.com
https://gafx36.com
https://yorkmarkets.com
https://yorkmarkets.trade
https://www.elliottrade.com
https://idealfx.com
https://balfx.com
https://balfx1.com
https://elliottmarket.com
https://yatirimsaati.com
https://finansalkilavuz.com
https://fxler.com
https://www.finansyorumlarim.com
https://forexsitesi.com
https://www.ucretsizforex5.com
https://www.nasilforexoynanir6.com
http://forex-yatirim.net
https://forexportfoyyonetimi.com
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Restoranda yemek yiyen Tanju Çolak'a para cezası
28 Ocak 2021 22:29
|Ankara'da karla mücadele canlı yayında
28 Ocak 2021 20:20
|700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
28 Ocak 2021 19:49
|Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
28 Ocak 2021 15:43
|THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi
28 Ocak 2021 14:25
|Erdoğan sorusu ile gündeme gelen hocaya soruşturma
28 Ocak 2021 13:24
|Yurt dışına sağlık personeli görevlendirme duyurusu yayımlandı
28 Ocak 2021 12:44
|Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28 Ocak 2021 12:24
|Yabancı dili olmayanlar için doktoraya 'şartlı kayıt' kararı
28 Ocak 2021 11:53
|Çorum'da acil çağrı numaraları '112 Acil Çağrı Merkezi' ile tek çatı altında birleştirildi
28 Ocak 2021 11:47