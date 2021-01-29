AK Parti Büyük Kongre'ye doğru
|29 Ocak 2021 08:32
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Mililyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ara verilen kongre sürecinde bazı illerde ilçe kongreleri tamamlanmadan il kongrelerine geçildi. Son olarak Türkiye'deki 973 ilçenin 943'ünde AK Parti yeni yönetimlerini seçti. Kalan 30 ilçenin 12'sinde Genel Merkez tarafından başkan atamaları gerçekleştirildi ancak kongrelerin il seçimlerinden önce yapılmayacağı ifade edildi.
İstanbul teşkilatı da 39 ilçenin 30'unda kongrelerini tamamladı. Dokuz ilçenin seçimleri ise önümüzdeki haftalarda tamamlanacak. İzmir'de geçtiğimiz hafta genel merkezin adayı olarak seçime katılacağı açıklanan Bülent Aksakal'ın istifasıyla koltuğu boş kalan Kemalpaşa ilçesi ile henüz kongresi yapılmayan Selçuk ilçesinin son durumu belirsizliğini koruyor. Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan Ankara kongresinin tarihi 17 Şubat, İzmir kongresinin tarihi ise 22 Şubat olarak belirlendi.
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