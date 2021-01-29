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Müebbetlik firariler Gürcistan'da ocakbaşını mesken tuttu

Cinayetten müebbet hapse çarptırıldıktan sonra firar eden Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanal bahis çetesinin elebaşlarından Derkan Başer, Gürcistan'da buluştu. Batum'daki bir AVM'yi satın alarak ortak olan iki firari, Başer'in işlettiği ocakbaşında birlikte görüntülendi.
 29 Ocak 2021 08:41
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Müebbetlik firariler Gürcistan'da ocakbaşını mesken tuttu

Edinilen bilgilere göre, Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile yasadışı bahis çetesinin önemli isimlerinden Derkan Başer, Gürcistan'da bir araya geldi. Her iki ismin ortak noktası ise Türkiye'de yargılanıyor olmaları. Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, 1996'da Beyoğlu'nda Kuvvet Köseoğlu'nu öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Bu kararın onanmasının ardından yurtdışına kaçtı. Adresi ise Gürcistan'dı.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: Gürcistan'ın başkenti Batum'da kaçak biri daha vardı. O da sanal bahis çetesinde yaklaşık 5 milyar Euro'ya hükmettiği öne sürülen Veysel Şahin'in sağ kolu Derkan Başer'di. 13 Nisan 2018'de Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilmiş, aynı mahkemenin 4 saat sonra 'yakalama' ve 'tutuklama' kararına rağmen bir daha yakalanamamıştı. Birkaç ülke dolaşan Derkan Başer'in de adresi artık Gürcistan'dı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Derkan Başer geçen hafta içinde Gürcistan'da gözaltına alınmış, birkaç saat içinde ise serbest bırakılmıştı.

BATUM'DA LÜKS HAYAT

İddiaya göre serbest kalmasının ardında ise bir süredir birlikte iş yaptıkları Galip Öztürk vardı. Gürcistan'ın Batum şehrinde bir AVM'ye ortak oldukları öne sürülen ikilinin sanal bahis işini de Gürcistan üzerinden yönettikleri Batum'da yaşayan Türkler tarafından bile biliniyor. Galip Öztürk ve Derkan Başer'in son olarak Batum'da ortak olarak bir otel satın aldıkları da iddialar arasında yer alıyor. Batum'da son derece lüks bir hayat yaşayan Derkan Başer, Bentley bir otomobile biniyor ve aynı zamanda ocakbaşı konseptinde bir restoran işletiyor. Bu restoranın en sık müdavimleri arasında ise Galip Öztürk yer alıyor. Galip Öztürk, Türkiye'den gelen misafirlerini bu ocakbaşı restoranda ağırlıyor.

25 YILLIK CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ

2012'de zorla senet imzalatmaktan cezaevine girip çıkan Galip Öztürk'ün, müebbet hapis cezası aldığı dava 1996 yılında işlenen bir cinayete dayanıyor. 28 Eylül 1996 sabahı, Kuvvet Köseoğlu isimli kişi İstanbul Beyoğlu'nda saklandığı evde öldürüldü. Galip Öztürk, bu cinayetin azmettiricisi olmaktan müebbet hapse çarptırıldı, ancak uzun süren yargılamalar sonucunda infazı durduruldu. 2018 yılında infazın devamına karar verilince Öztürk yurtdışına kaçtı.

ÇETE LİDERİNİN SAĞ KOLU

Sanal bahis üzerinden yaklaşık 5 milyar Euro'ya hükmettiği öne sürülen bahis çetesinin lideri Veysel Şahin'in sağ kolu olan Derkan Başer hakkında önceki gün Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.

Derkan Başer ve Galip Öztürk'ün Gürcistan'ın başkenti Batum'daki 90'S Ocakbaşı adlı restoranda yemek yerken çekilen bu fotoğrafları, sosyal medya hesabında paylaşıldı.
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