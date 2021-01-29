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'Aldatıldım' savunmasına indirim yok

Birlikte yaşadığı Nursel Aris'i (18) öldürüp, sadakatsizlikle suçlayan Nizam Çınar (30), aksi ispat edilemediği için 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapse mahküm edildi. Müşteki avukatları kararı temyiz etti. İkinci kez yapılan yargılamada sanık 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı.
 29 Ocak 2021 09:01
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'Aldatıldım' savunmasına indirim yok

İSTANBUL'da Nizam Çınar (30), yaşı 18'den küçükken kandırıp birlikte olduğu Nursel Aris'i (18) hamile bıraktı. Çaresiz kalan Nursel Aris, Nizam Çınar'la yaşamaya başladı. Nizam Çınar 'gasp' suçundan cezaevine girince kuaförlük yapan Nursel Aris ailesinin yanına taşındı. Nizam Çınar cezaevinden 2018 yılının Mart ayında tahliye olunca Nursel Aris'le ailesinin yanında kalmaya başladı. Nursel Aris, Çınar'a ayrılmak istediğini söyledi. Aralarında çıkan kavga üzerine Nizam Çınar evden ayrıldı. Çınar bir süre sonra Nursel Aris'le barışmak istedi ancak genç kadın bunu kabul etmedi. Nizam Çınar, 5 Haziran 2018'de, Nursel Aris'i arayarak, çocuğu getirdiğini ve dışarıya çıkmasını istedi. Nursel Aris çocuğu eve getirmesini istedi. Nizam Çınar gelmemesi halinde rezillik çıkaracağını söyleyince Nursel Aris dışarı çıktı. Nizam Çınar yanındaki ruhsatsız tabancasıyla genç kadına 3 el ateş edip kaçtı. Kaldırıldığı hastanede aylarca yaşam savaşı veren Nursel Aris, 24 Eylül günü yaşamını yitirdi. Aris kimliğine göre öldüğünde 16 yaşındaydı. Tutuklanan Çınar hakkında 'tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KEMİK YAŞI 18 ÇIKTI

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Nizam Çınar, kendisinden ayrılmak isteyen Nursel Aris'in çocuk aldırdığını söyleyince dünyasının başına yıkıldığını, çocuğun babasının kendisi olmadığını söylemesi üzerine ise cinnet getirerek arabada sakladığı silahla ateş ettiğini anlattı.

Mahkemenin hastaneden aldırdığı yaş tespiti raporuna göre, Nursel Aris'in öldüğü zamanki yaşı 18 yaş ile uyumlu.

BAM:'İNDİRİM YAPILMASIN'

Mahkeme, maktulün yaş küçüklüğünün bulunmadığını, tasarlamanın ise ispatlanamadığını belirterek sanığa 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanık ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl hapis cezası aldı.

Müşteki avukatları kararı temyiz etti. Bölge adliye mahkemesi (BAM), sanığın cezadan kurtulmaya yönelik soyut iddialarının tahrik indirimine dayanak yapıldığını belirterek sanığa eksik ceza verildiğini belirtti ve dosyayı geri gönderdi. BAM ayrıca ölenin kayden suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu değerlendirildiğinden nüfus müdürlüğünün de davaya dahil edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Nursel Aris'in 13 Ocak 2002 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalmak üzere 13 Ocak 1997 olarak tashihine karar verdi. Heyet, sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa ayrıca 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

BAHANESİ İHANET

Son sözü sorulan sanık Nizam Çınar, "İhanet olmasaydı öldürmek zorunda kalmazdım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme, sanığı 'kasten öldürme'den müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın aksi ispat edilemeyen savunmasına göre eylemi haksız tahrik altında işlediği kabul edilmişse de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararına direnme olanağı bulunmadığından yasal zorunluluk nedeniyle sanığa haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığını belirtti.

'İBRET OLSUN'

Baba Baki Aris yeni karar sonrası adliyede gazetecilere şunları söyledi: "Kızımı hiçbir karar geri getirmez ama cezası 18 yıldan müebbet hapse yükseldiği için yüreğime bir nebze su serpildi. Kadın cinayeti işleyenlere ibret olsun bu ceza. Ancak bu olayda tasarlama da vardı, sanık Facebook'una yazmıştı zaten tehditlerini. Ama mahkeme ondan ceza vermedi."
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