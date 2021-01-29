Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
|29 Ocak 2021 09:27
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İlde kar nedeniyle 385 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü. Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
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