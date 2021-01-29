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Bir kadının ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı
Gümüşhane'nin Gümüşgöze Beldesi'nin Ak Parti'li Belediye Başkanı Hasan Aksel, trafik kazası sonrası 47 yaşındaki Gülay Mutlu'nın ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı
|29 Ocak 2021 09:37
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Olay, bir hafta önce Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Gümüşgöze Beldesi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Hasan Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Kazada araç sürücüsü Samet Mutlu (19) yaralanırken, annesi Gülay Mutlu (47) hayatını kaybetti. Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel'den şikayetçi oldu.
Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.
İsmail Akduman
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