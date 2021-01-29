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İBB'de işe alım itirafı... Millet ittifakından alınıyor

İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi
 29 Ocak 2021 09:42
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İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi.

KADROLAŞMA PLANLARI BELGELENDİ

18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın katıldığı toplantıda, itiraflar ardı ardına yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU GENÇLERE; "LİYAKAT ÖTESİ KAVRAMLARI ÇATIR ÇATIR YIKACAĞIZ" DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2020 tarihinde YGA (Young Guru Academy - Genç Liderler Akademisi) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Zirve 2020" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

İmamoğlu; "Gençlere çok önem veriyorum. Mesela kamuda inovasyonu harekete geçirmek için, 'Kamuda Genç Yetenekler' diye bir programı başlatıyoruz bu yılın içinde. Kamu, insan kaynağında ihmal edilmiş bir alan. Değiştirmek zorunda olduğumuz en önemli alan. Sizlerin yeteneklerinizle birlikte karar verdiğinizde, idealinizle gelip başarılı olmayı size orada sağlamamız lazım bizim. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavramlar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız. Kamuda başka bir ruh olmalı. Yenilikçi, özel sektör kadar dinamik, iş yaşamı olan bir insan kadar üretken olabilmeli, ama bir o kadar da koruyucu da olabilmeli. Çünkü kendi malınız değil bu. 'Alıp, sattık' diyemezsiniz. Öyle şey yok! 16 milyon insanın. 'Hadi şuradan bir dere açalım' falan yok!" iddiasında bulundu

ADAMCILIK, YAKINLIK YA DA TÜMÜYLE PARTİZANLIK DEVREYE GİRER"

Ekrem İmamoğlu, 24 Aralık 2019 tarihinde "Kamu Görevlileri Etik Kurulu"nun düzenlediği, "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı"na katıldı.

İmamoğlu; "Hiçbir zaman kendimizi vatandaşın patronu ya da efendisi yerine koymamalıyız. Ne yaparsak yapalım, hangi yetkiyi kullanırsak kullanalım asıl patronun, asıl efendinin millet olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak ne olur? Kamu kurumlarını bazen, kendi malımız gibi görmeye başlarız. Hesap vermeye yanaşmaz, şeffaflığı tümüyle rafa kaldırırız. İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Oysa ki vatandaş, evindeki tamiratı yaptırmak için bile ustanın iyisini arar. İşi muhakkak ehline vermek için özel çaba göstermelidir ve işin asıl sahibinin kendisi olduğunu asla unutmamalıdır" iddiasında bulundu.

Muhammed Uzun
Sabah
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