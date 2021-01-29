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Doların düşüşü gün ortasında da devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 29 Ocak 2021 12:30
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Doların düşüşü gün ortasında da devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,32607,3270
Avro8,88108,8820
Sterlin9,990010,0400
ANKARA
ABD Doları7,29707,3570
Avro8,84208,9120
Sterlin9,940010,1400
Anadolu Ajansı
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