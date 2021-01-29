Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
|29 Ocak 2021 09:59
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Geceden itibaren ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısında yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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