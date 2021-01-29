Bakan Selçuk, kız çocuklarının matematik başarısını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
|29 Ocak 2021 10:06
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un sosyal medyadan açıklaması:
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiyede ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEOZiya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021
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