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Bakan Selçuk, kız çocuklarının matematik başarısını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
 29 Ocak 2021 10:06
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Bakan Selçuk, kız çocuklarının matematik başarısını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un sosyal medyadan açıklaması:

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.
Memurlar.Net
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