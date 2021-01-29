Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi

Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında 50 TL limitle başlayan hızlı ve 7/24 saat para transferi imkanı sağlayan FAST sisteminde işlem limiti yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre işlem limiti 1000 TL'ye yükseldi. FAST sisteminde, para gönderilecek karşı tarafın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası veya e-posta adresini bilmeniz halinde kolayca EFT yapabilmek mümkün.
 29 Ocak 2021 10:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında 50 TL limitle başlayan hızlı ve 7/24 saat para transferi imkanı sağlayan FAST sisteminde işlem limiti yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre işlem limiti 1000 TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.

Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak
29 Ocak 2021 12:12		 Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
29 Ocak 2021 11:49
Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek
29 Ocak 2021 11:37		 İkinci el cep telefonu satışında Türk standardı belirlendi
29 Ocak 2021 10:49
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
29 Ocak 2021 10:31		 53 internet sitesi için kapatma kararı
29 Ocak 2021 08:23
Restoranda yemek yiyen Tanju Çolak'a para cezası
28 Ocak 2021 22:29		 Ankara'da karla mücadele canlı yayında
28 Ocak 2021 20:20
700 yıllık kilise müze olarak hizmet verecek
28 Ocak 2021 19:49		 Yüz yüze eğitim için Bilim Kurulunun önerdiği tarih belli oldu
28 Ocak 2021 15:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:41 - YHT projeleri uzakları yakın edecek12:34 - Sınavda zeki olan değil planlı çalışan kazanıyor12:32 - İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı12:30 - Doların düşüşü gün ortasında da devam ediyor12:25 - Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok12:21 - 'Misak-ı Milli; milletimizin emperyal güçlere karşı ilan ettiği bir istiklal bildirisidir'
12:18 - Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan 'Ankara' uyarısı12:12 - Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak12:11 - Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu12:00 - Bilim Kurulu Üyesinden 3. zirve uyarısı!11:59 - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:49 - Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:38 - Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek11:37 - Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek11:36 - Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti11:35 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti11:34 - YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı
11:32 - Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı
Yaşı 40'ı aşan komandoya yeni kadro
Bir kadının ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı
İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iğrenç espri 1
avans 3
mezhep 1
31.01.2021 beşiktaş vs trabzonspor maçı 1
Simpson kehanetleri 1
yenilebilir tabak 1
selaminko 1
29.01.2021 gaziantep fk vs galatasaray maçı 2
amel defteri 1
zilleri taktı 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 5 İşçi Alacak
Kocaeli TÜBİTAK, 6 personel alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 241 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam