Yurttan çıkan kızların fuhuş batağında yardım çığlığı!

Ankara'da polis, bazı yurtlarda yetişip çıkanlar başta olmak üzere genç kızları ağına düşüren fuhuş çetesine yönelik film gibi bir operasyona imza attı. Polise başvuran iki genç kız, şantaj yapılarak fuhşa zorlandıkları ihbarında bulundu. Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri hemen soruşturma başlattı. Aylar süren takip sonucu soruşturma aşaması neticelendi ve düğmeye basıldı.

Gerçekleştirilen son dakika operasyonu ile şebekeye baskın düzenlendi. Fuhuş batağına çekilen kızlar kurtarılırken çete üyeleri gözaltına alındı. İşte bu gelişmenin ardından yurttan ayrılan kız çocuklarının yardım çığlığı da ortaya çıkarılmış oldu. İşte karanlık çetelerin yaptıkları;

6 AY SÜREN TAKİP

Araştırma ve teknik takiplerin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işleyen bir çetenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri, çetenin çalışma sistemine ilişkin bir şema çıkardı. Çete üyesi bir kadının, bazı yurtlarda yetişip çıkanlar başta olmak üzere, ailevi ve ekonomik olarak zor durumdaki genç kızlarla temas kurup fuhuş çetesinin ağına çektiği belirlendi. Çete üyelerinin de kızları tehdit ve darp ederek borçlandırıp senet imzalattırdığı, uyuşturucu kullandırarak da fuhşa zorladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin genç kızların çıplak fotoğraf ve videolarını çekip "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi.

UYUŞTURUCU ŞANTAJ VE DARP

Polis ekipleri çeteyi 6 ay boyunca adım adım takip etti. Ekipler, Yenimahalle ilçesinde fuhuş amaçlı çetenin dizayn ettiği 20 özel daire ve ofis tespit etti. Çetenin internetten müşterilere kızları pazarladığı anlaşıldı. Aynı yöntemi izleyen polis, müşteri kılığında fuhşa zorlanan kızlardan biriyle buluştu. Genç kız, polise "Şantaj görüyor ve dayak yiyoruz. Sürekli de uyuşturucu kullandırıyorlar. Ne olur bizi bir an önce kurtarın" diyerek yalvardı. Bazı kızlar ise fuhuş yapmak istemediklerini, tecavüze uğradıklarını anlattı.

29 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ÇETENİN ELİNDEN KURTARILDI

Tüm deliller toparlanınca harekete geçen polis, Yenimahalle ilçesinde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Y.B. isimli kadınla birlikte E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Fuhşa zorlanan 29 genç kız da çetenin elinden kurtarıldı.

YURTTA YETİŞEN GENÇ KIZLAR RADARLARINDA!

Çetenin hedefinde aile bağları olmayan ya da güçsüz olan yetiştirme yurtlarından yeni çıkmış genç kızlar olduğu belirlendi. İşte çarpıcı operasyondan görüntüler.

ÇOK SAYIDA SUÇ MADDESİ

Gerçekleştirilen teknik takip sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İnsan Ticareti ve Fuhşa teşvik suçlarından E.K. E.D. E.G. M.B. O.D. O.K. S.B. ve Y.B. polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

ÖZEL FUHUŞ EVLERİ KURMUŞLAR

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Sınır Kapıları Şube Müdürlüğünün yaptığı uzun süreli teknik ve fiziki takip sonrasında, 8 şüphelinin Yenimahalle ilçesinde fuhuş amaçlı dizayn ettirdikleri özel dairelerde yetiştirme yurdundan çıkan, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınları tehdit edip korkuttuğu, darp ederek borçlandırıp uyuşturucu madde kullandırarak fuhuş yapmaya zorladığı ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN