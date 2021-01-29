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Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti
|29 Ocak 2021 10:18
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Ayaspaşa Mahallesi Vize Caddesi'ndeki bir iş yerinde tadilat yapan inşaat işçisi Fehim Özel, çökme sonucu duvarın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Özel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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