Ankara Eğitim Platformu yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlatılmasını istedi

- Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öğrencilerin akademik kayıplarının uzaktan eğitimle telafi edildiğini ancak fiziksel ve psikolojik açıdan ciddi sağlık sorunlarının söz konusu olduğunu belirterek, "Bu nedenle 15 Şubat'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime başlaması, öğrenciler açısından bir zaruret haline gelmiştir." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 aydır okulların yüz yüze eğitime kapalı olduğuna dikkati çekti.

"Küresel yeni tip koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin akademik kayıpları uzaktan eğitimle telafi edildi. Ancak fiziksel ve psikolojik açıdan öğrenciler ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya. Bu nedenle 15 Şubat'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime başlaması öğrenciler açısından zaruret haline gelmiştir" diyen Aydın, özellikle aylar boyu evde kalmanın çocuk sağlığı üzerindeki etkisinin endişe verici boyutlara geldiğini ifade etti.

İnternet bağlantısı, akıllı cihaz, televizyon gibi uzaktan eğitim araçlarına erişim imkanı olmayan öğrencilerde kalıcı öğrenme kayıplarının da başladığını kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlük rutinleri bozulan öğrencilerin, alışkanlıklarını da kaybetmelerinden dolayı yıllar boyunca büyük emeklerle tesis edilen okuma, spor yapma, sanat gibi becerileri de kaybolmaktadır. Uzaktan eğitimde, deneyim yaşamayan ya da akranları ile etkileşim kuramayan çocuklar, öğrenme motivasyonlarını kaybetmektedir. Uzaktan eğitim süresi uzadıkça telafinin mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkmakta, öğrenci okul ortamına tamamen yabancılaşmaktadır. K12 seviyesinde, uzaktan eğitim denenmiş bir model olmadığından, mutlaka yüz yüze eğitim uygulamalarının desteklenmesi gerekmektedir."

- "Evde kapalı kalan öğrencilerde psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor"

Aydın, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencilerin sosyal becerilerine ket vurulduğunu vurgulayarak, tüm gün evde kapalı kalan öğrencilerde psikolojik sorunların ortaya çıktığını anlattı.

Uzaktan eğitimin hareketsiz formatı nedeniyle öğrencilerin başta göz ve omurga sağlıklarında ciddi sorunlar yaşadığını aktaran Aydın, "Hareketsiz kalan öğrencilerde obezite sorunları ortaya çıkmaktadır. Eğitim almak için öğrencilerin gün boyu ekrana maruz kalması, internetin zararlı içerikleri yanında oyun-sosyal medya ya da bilgisayar bağımlılığı gibi büyük sıkıntılara sebep olmaktadır." diye konuştu.

- "Yetişkin olmadığı durumlarda uzaktan eğitim faydadan çok zarar veriyor"

Aydın, küçük yaş gruplarının uzaktan eğitim araçlarını kullanımı sırasında bir yetişkinin refakat etmesi gerektiğine işaret etti. Büyük yaş gruplarında ise öğrencinin teknolojinin olumsuz yanlarına maruz kalmaması için yine yetişkin denetimi gerektiğini söyleyen Aydın, evde yetişkin olmadığında uzaktan eğitimin faydadan çok zarar verdiği durumların meydana geldiğini, ayrıca ailelerin bakıcı bulmak için üstlendikleri masrafın hane bütçesinde ciddi yüke neden olduğunu anlattı.

Aydın, okulların kapalı olduğu dönemde maddi gücü yüksek ailelerin çocuklarının kurs ya da özel ders aldığını dile getirerek, dar gelirli ailelerin bunu sağlayamamalarının da toplumsal açıdan sorunlu olduğunu vurguladı.

Yüz yüze eğitimin başlatılması için öğretmenlerin aşılanmasının da önemine dikkati çeken Aydın, "Öğretmenlerimizin en erken tarihte aşılanmasıyla yüz yüze eğitime geçiş süreci çok daha hızlı olacaktır." dedi.

Aydın, platform üyesi okulların yüz yüze eğitim için tedbirlerini aldıklarını belirterek, okullarda HES kodu uygulaması ve güvenli ortamda eğitim vermek üzere hazır olduklarını ifade etti.