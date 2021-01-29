Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Eğitim Platformu yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlatılmasını istedi

"Koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin akademik kayıpları uzaktan eğitimle telafi edildi. Ancak fiziksel ve psikolojik açıdan öğrenciler ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya"- "Öğretmenlerimizin en erken tarihte aşılanmasıyla yüz yüze eğitime geçiş süreci çok daha hızlı olacaktır"
 29 Ocak 2021 11:08
+Aa- Yazdır
Ankara Eğitim Platformu yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlatılmasını istedi

- Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öğrencilerin akademik kayıplarının uzaktan eğitimle telafi edildiğini ancak fiziksel ve psikolojik açıdan ciddi sağlık sorunlarının söz konusu olduğunu belirterek, "Bu nedenle 15 Şubat'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime başlaması, öğrenciler açısından bir zaruret haline gelmiştir." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 aydır okulların yüz yüze eğitime kapalı olduğuna dikkati çekti.

"Küresel yeni tip koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin akademik kayıpları uzaktan eğitimle telafi edildi. Ancak fiziksel ve psikolojik açıdan öğrenciler ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya. Bu nedenle 15 Şubat'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime başlaması öğrenciler açısından zaruret haline gelmiştir" diyen Aydın, özellikle aylar boyu evde kalmanın çocuk sağlığı üzerindeki etkisinin endişe verici boyutlara geldiğini ifade etti.

İnternet bağlantısı, akıllı cihaz, televizyon gibi uzaktan eğitim araçlarına erişim imkanı olmayan öğrencilerde kalıcı öğrenme kayıplarının da başladığını kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlük rutinleri bozulan öğrencilerin, alışkanlıklarını da kaybetmelerinden dolayı yıllar boyunca büyük emeklerle tesis edilen okuma, spor yapma, sanat gibi becerileri de kaybolmaktadır. Uzaktan eğitimde, deneyim yaşamayan ya da akranları ile etkileşim kuramayan çocuklar, öğrenme motivasyonlarını kaybetmektedir. Uzaktan eğitim süresi uzadıkça telafinin mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkmakta, öğrenci okul ortamına tamamen yabancılaşmaktadır. K12 seviyesinde, uzaktan eğitim denenmiş bir model olmadığından, mutlaka yüz yüze eğitim uygulamalarının desteklenmesi gerekmektedir."

- "Evde kapalı kalan öğrencilerde psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor"

Aydın, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencilerin sosyal becerilerine ket vurulduğunu vurgulayarak, tüm gün evde kapalı kalan öğrencilerde psikolojik sorunların ortaya çıktığını anlattı.

Uzaktan eğitimin hareketsiz formatı nedeniyle öğrencilerin başta göz ve omurga sağlıklarında ciddi sorunlar yaşadığını aktaran Aydın, "Hareketsiz kalan öğrencilerde obezite sorunları ortaya çıkmaktadır. Eğitim almak için öğrencilerin gün boyu ekrana maruz kalması, internetin zararlı içerikleri yanında oyun-sosyal medya ya da bilgisayar bağımlılığı gibi büyük sıkıntılara sebep olmaktadır." diye konuştu.

- "Yetişkin olmadığı durumlarda uzaktan eğitim faydadan çok zarar veriyor"

Aydın, küçük yaş gruplarının uzaktan eğitim araçlarını kullanımı sırasında bir yetişkinin refakat etmesi gerektiğine işaret etti. Büyük yaş gruplarında ise öğrencinin teknolojinin olumsuz yanlarına maruz kalmaması için yine yetişkin denetimi gerektiğini söyleyen Aydın, evde yetişkin olmadığında uzaktan eğitimin faydadan çok zarar verdiği durumların meydana geldiğini, ayrıca ailelerin bakıcı bulmak için üstlendikleri masrafın hane bütçesinde ciddi yüke neden olduğunu anlattı.

Aydın, okulların kapalı olduğu dönemde maddi gücü yüksek ailelerin çocuklarının kurs ya da özel ders aldığını dile getirerek, dar gelirli ailelerin bunu sağlayamamalarının da toplumsal açıdan sorunlu olduğunu vurguladı.

Yüz yüze eğitimin başlatılması için öğretmenlerin aşılanmasının da önemine dikkati çeken Aydın, "Öğretmenlerimizin en erken tarihte aşılanmasıyla yüz yüze eğitime geçiş süreci çok daha hızlı olacaktır." dedi.

Aydın, platform üyesi okulların yüz yüze eğitim için tedbirlerini aldıklarını belirterek, okullarda HES kodu uygulaması ve güvenli ortamda eğitim vermek üzere hazır olduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Birlik Haber-Sen'in girişimleri ve PTT A.Ş.'nin desteğiyle PTT çalışanlarına aşı müjdesi
28 Ocak 2021 19:37		 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları 'bağış paraları'na ilişkin asılsız haberleri yalanladı
28 Ocak 2021 15:29
Türk-İş, 'işten çıkarma yasağı' ve diğer konular ile ilgili rapor sundu
28 Ocak 2021 12:39		 Bakan Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
28 Ocak 2021 12:25
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira
28 Ocak 2021 10:55		 MEB'e unvan değişikliği sınav takvimini yayınla çağrısı
27 Ocak 2021 11:46
Yüz yüze eğitim tam kapasiteyle başlatılsın ve öğretmenler öncelikli aşılansın önerisi
27 Ocak 2021 11:11		 'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
27 Ocak 2021 10:56
TOBB, TESK, MÜSİAD VE TÜSİAD'dan 'Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı' açıklaması
26 Ocak 2021 13:13		 Türk-İş, iş kollarına göre Kovid-19 vaka sayılarının açıklanmasını istiyor
23 Ocak 2021 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:41 - YHT projeleri uzakları yakın edecek12:34 - Sınavda zeki olan değil planlı çalışan kazanıyor12:32 - İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı12:30 - Doların düşüşü gün ortasında da devam ediyor12:25 - Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok12:21 - 'Misak-ı Milli; milletimizin emperyal güçlere karşı ilan ettiği bir istiklal bildirisidir'
12:18 - Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan 'Ankara' uyarısı12:12 - Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak12:11 - Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu12:00 - Bilim Kurulu Üyesinden 3. zirve uyarısı!11:59 - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:49 - Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:38 - Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek11:37 - Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek11:36 - Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti11:35 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti11:34 - YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı
11:32 - Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı
Yaşı 40'ı aşan komandoya yeni kadro
Bir kadının ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı
İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uğursuz 1
alışkanlık 2
dedenin isminin bebeğe konması 1
sadece çıkarları için yaşayan insan 3
bakıcı kedi 1
İnsan beyninin internete bağlanması 1
bugün sözlükteki yoğunluk 3
28.01.2021 khimki vs fenerbahçe maçı 2
ulaşgkc 8
kereviz 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 5 İşçi Alacak
Kocaeli TÜBİTAK, 6 personel alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 241 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam