Denizli'de bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti
|29 Ocak 2021 11:13
|+Aa- Yazdır
Topraklık Mahallesi'nde lastikçilik yapan Murat Karaçomak (47), iş yerinin önünde yerde fark ettiği poşetin içinde altınların bulunduğunu gördü.
7 çeyrek altın bulunan poşeti polise teslim eden Karaçomak, iş yerine dönünce güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerde iş yerinin önünde yürüyen bir kişinin telefonunu cebinden çıkarırken poşet düşürdüğünü gören Karaçomak, yeniden polisi aradı.
Görüntüleri teslim alan polis ekipleri, altınların sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
Karaçomak, AA muhabirine, önce sahte sandığı altınları inceleyince gerçek olduğunu anladığını, bunun üzerine hemen karakola gittiğini söyledi.
Görüntülerin incelenmesiyle altınların sahibine ulaşılmasını umduğunu aktaran Karaçomak, "İnşallah altınların sahibi bulunur. İnsanlar gerçekten zor günler geçiriyor. Kendilerinde de değiller. Dalgınlıkla her şey olabiliyor. İnşallah hak yerini bulur." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
29 Ocak 2021 12:32
|Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti
29 Ocak 2021 11:35
|Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi öldü
29 Ocak 2021 10:18
|Triger kayışıyla dayak yiyen çırak: Ben dayak yediğimle, usta dövdüğüyle kaldı
29 Ocak 2021 10:16
|Yurttan çıkan kızların fuhuş batağında yardım çığlığı!
29 Ocak 2021 10:14
|Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kamerada
29 Ocak 2021 10:10
|Bir kadının ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı
29 Ocak 2021 09:45
|Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı
29 Ocak 2021 09:25
|Korona hastasından tükürük alıp öldürmeye çalıştı
29 Ocak 2021 08:57
|Önce barıştı, sonra öldürdü
29 Ocak 2021 08:53