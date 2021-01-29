Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Afyon:- "Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı"- "Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde"
 29 Ocak 2021 12:11
+Aa- Yazdır
Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu

- Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtada girdi maliyetlerinin geçen yılın ekim ayından itibaren arttığını belirterek, "Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı." dedi.

Afyon, AA muhabirine, son dönemde yumurta fiyatlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yumurta fiyatlarında özellikle son birkaç aydır yaşanan yükselişe işaret eden Afyon, "Son bir yıllık ortalama yumurta üretim maliyeti ve üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında maliyetine veya zararına satış yapılmaya çalışıldığı anlaşılır. Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde." diye konuştu.

Afyon, geçen yıl dünya genelinde hububat krizi yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kriz nedeniyle özellikle soya ve mısırda fiyatlar yükseldi. Yumurtada girdi maliyetleri geçen yılın ekim ayından itibaren arttı. Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı. 'Bazı farklı tip yumurtaların fiyatı sanki tamamını kapsıyormuş' gibi bir algı var. Bugün itibarıyla markette ambalajlı 30 adet yumurtayı 20 liraya bulmak mümkündür. En değerli protein kaynağı olan yumurtanın kilogram fiyatının 15 lira olması çok görülmemelidir."

Market satış fiyatlarına müdahale edemediklerinin altını çizen Afyon, "Biz zarar ederken de kar ederken de marketler karlı satış yapıyor." dedi.

- Yumurta ihracatı düşüyor

Afyon, piyasada yumurta ihracatından dolayı fiyatların yükseldiğine dair bir görüş bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"2018'de ihracatımız yaklaşık 430 milyon dolar, 2019'da 350 milyon dolar oldu. Geçen yıl yumurta ihracatı 2018 ve 2019 yıllarına göre düştü. 2020'de sektörümüz 285 milyon dolarlık ihracat yaptı. Üreticiler, ihracat yapmazsa katlanılamayacak ölçüde zarar edebileceği için kapasite düşürmek, sektörden çıkmak veya tavuklarını kesmek zorunda kalabilir, sonuçta yumurta fiyatları artışı kaçınılmaz olur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İBB, araç çekme ücretine %44 zam yaptı
29 Ocak 2021 08:20		 'Gıda fiyatlarının düşmesi için önce maliyetleri düşürün'
28 Ocak 2021 16:46
İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam!
28 Ocak 2021 16:25		 Gıda komitesi, gıda zamlarını görüşmek için toplanıyor
28 Ocak 2021 15:22
MB: Enflasyon 2020 yılını yüzde 14,60 seviyesinde tamamladı
28 Ocak 2021 15:02		 Vatandaş için artık meyve lüks oldu
28 Ocak 2021 08:14
Tarlada 2, filede 12 TL, bahane hazır... Ürün kurudu, sel oldu, kar yağdı
27 Ocak 2021 09:00		 Üretimde ilk beşteyiz: Hiç üretmeyen Almanya'dan pahalı tüketiyoruz
27 Ocak 2021 08:22
Cezalar stokçunun canını yakmalı
27 Ocak 2021 07:18		 Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
26 Ocak 2021 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:41 - YHT projeleri uzakları yakın edecek12:34 - Sınavda zeki olan değil planlı çalışan kazanıyor12:32 - İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı12:30 - Doların düşüşü gün ortasında da devam ediyor12:25 - Subway'e 5 milyon dolarlık dava: Ton balıklı sandviçte balık yok12:21 - 'Misak-ı Milli; milletimizin emperyal güçlere karşı ilan ettiği bir istiklal bildirisidir'
12:18 - Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan 'Ankara' uyarısı12:12 - Fahiş fiyat için Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak12:11 - Yumurta fiyatlarının artmasının nedeni belli oldu12:00 - Bilim Kurulu Üyesinden 3. zirve uyarısı!11:59 - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:49 - Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:38 - Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek11:37 - Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek11:36 - Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti11:35 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setini ziyaret etti11:34 - YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı
11:32 - Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yağ, un, şeker, salça gibi temel gıda ürünlerini PTT indirimli satacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli milli emlak uzmanlığı özel sınavı için 1800 kadro talebinin onaylanmasını bekliyor
FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı
Yaşı 40'ı aşan komandoya yeni kadro
Bir kadının ölümüne sebep olan belediye başkanı tutuklandı
İşte Hukuk reformu paketinde yer alan bazı konular
Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uğursuz 1
alışkanlık 2
dedenin isminin bebeğe konması 1
sadece çıkarları için yaşayan insan 3
bakıcı kedi 1
İnsan beyninin internete bağlanması 1
bugün sözlükteki yoğunluk 3
28.01.2021 khimki vs fenerbahçe maçı 2
ulaşgkc 8
kereviz 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, sözlü sınavla 4 memur alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 5 İşçi Alacak
Kocaeli TÜBİTAK, 6 personel alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 241 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam