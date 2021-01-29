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Bor yüklü tren Çin'e gitmek üzere yola çıktı

Dünya bor pazarı lideri Türkiye, ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi. Yeniden canlanan tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'nin madeni boru, Çin'e ulaştıracak tren yola çıktı. CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş'ten detayları aktardı.
 29 Ocak 2021 11:27
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Bilimsel çalışmalarda vücudun ihtiyacı olan kolajenin morina ve gelincik balıklarının derilerinden elde edilebildiği ve morina balığının içerdiği prolin, histidin, glisin ve hidroksiprolin aminoasit zincirleri ile özellikle eklem ve kemikler için eşsiz bir fayda sunduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, bilimsel çalışmaların vücudun ihtiyacı olan kolajenin, morina ve gelincik balıklarının derilerinden elde edilebildiğini gösterdiğini, morina balığının içerdiği prolin, histidin, glisin ve hidroksiprolin aminoasit zincirleri ile özellikle eklem ve kemikler için eşsiz bir fayda sunduğunu belirtti.

Dıraçoğlu, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır cilt ve eklemlerle anılan kolajen peptitlerin, bugün farklılaşan yaşam koşulları sebebiyle sahip olunan stres, anksiyete, uyku bozuklukları, kalp damar hastalıkları, unutkanlık ve odaklanma sorunları gibi birçok farklı sağlık probleminin anahtarı olduğunu anlattı.
DHA
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