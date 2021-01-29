Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.
|29 Ocak 2021 11:32
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişi Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
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