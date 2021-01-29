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YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı

YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan tarafından kaleme alınan ve dünya akademi camiasının yakından izlediği University World News'de yayımlanan makalede, küresel salgın sürecinde engelli öğrencilerin yükseköğretime erişimi, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı-
 29 Ocak 2021 11:34
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YÖK, küresel salgın döneminde engelli öğrencilerin durumunu dünya gündemine taşıdı

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan tarafından kaleme alınan ve dünya akademi camiasının yakından izlediği University World News'de yayımlanan makale, küresel salgın sürecinde engelli öğrencilerin yükseköğretime erişimi, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini dünya gündemine taşıdı.

YÖK Üyesi Zeliha Koçak Tufan, "Pandemide engelli öğrencileri düşünmek" başlıklı makalesiyle Yükseköğretim Kurulunun engelli üniversite öğrencilerinin eğitime erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü faaliyetleri ve iyi uygulama örneklerini anlattı.

Yükseköğretim Kurulunun, "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" mottosuyla üniversiteleri tüm öğrenciler için erişilebilir kılmayı hedefleyen çalışmalarına ilişkin bilgilerin aktarıldığı makalede, ön lisans, lisans, doktora dahil tüm derecelerde erişilebilirliğin sağlanması ve öğretim elemanlarında farkındalığın arttırılması için yürütülmesi gereken faaliyetlere işaret edildi.

Kovid-19 küresel salgın önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim sürecinde yükseköğretim kurumlarında engelli öğrencilere yönelik alınan tedbirler ve mevcut durumu değerlendirmek üzere YÖK tarafından 195 üniversitenin katılımıyla yapılan anketin analizlerine de yer verilen makalede, engelli öğrenciler için yapılan çalışmalar anlatıldı.

- Engelsiz Üniversite Ödülleri iyi uygulama örneği olarak ele alındı

Makalede, YÖK'ün 2018'den itibaren engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarına "mekanda erişilebilirlik", "eğitimde erişilebilirlik" ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" olmak üzere 3 ayrı kategoride verdiği Engelsiz Üniversite Ödülleri iyi uygulama örneği olarak sunuldu.

- Her engel grubuna farklı tedbirler gerekiyor

Bu ödülleri alabilmek için yüzlerce kriterin karşılanması gerektiğine vurgu yapılan makalede, "Üniversiteler, yıl boyu çalışarak engelleri kaldırmak üzere hazırlanıyor ve yıl boyu farkındalık sürüyor. İşitme engelli veya otizm spektrum bozukluğu gibi engel grupları üzerinde, bedensel engellilere ve görme engellilere göre daha az duruluyor. Bu bireyler için yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının da farklı olması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

- Küresel salgında kullanılan yeni yöntemler engelliler için de umut oluyor

Engelli öğrencilerin birçoğunun, uzaktan eğitim yöntemlerine ve erişilebilirlik için ek teknolojiye çok daha önceden adapte olduğuna işaret edilen makalede, "Bu öğrencilerin kişiliklerinin gelişmesinde sosyalleşmeleri ve kabul görmeleri çok önemli. Küresel salgın, diğer öğrencileri farklı etkilemiş olsa da çevirim içi olanakların artması ve örgün eğitimin uzaktan sürdürülmesine yönelik geliştirilen yeni yöntemler ve teknolojiler belki de engelli öğrenciler için çok daha erişilebilir bir gelecek için umut olabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Küresel salgın sürecinde eğitimde kullanılan yeni yöntemlerin, çevrim içi derslerin, derslerde içerik zenginleştirme ve yeni teknolojilerin eğitimde erişilebilirliğin artmasına katkı sağlaması gerektiğine vurgu yapılan makalede, çevrim içi sunumlarda büyük yazı karakteri ve karşıt renklerin kullanılması, ders materyallerinin zengin sunum şeklinde paylaşılması gibi ufak değişikliklerin bile engelli öğrenciler için erişilebilirliği arttırıcı olduğu aktarıldı.

YÖK'ün makalesinde, özellikle küresel salgın süresince otizm spektrum bozukluğu gibi tanıları olan bireylerin aileleriyle temasın ve iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekildi.
Anadolu Ajansı
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