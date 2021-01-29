Ankara'da yem makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yem makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
|29 Ocak 2021 11:36
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yem makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eskiçöte Mahallesi'nde yaşayan Kurban Türk (70), hayvanları için yem hazırlarken yem karma makinesine kapıldı.
Durumu fark ederek yaşlı adamı kurtarmaya çalışan çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Türk'ün cenazesi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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