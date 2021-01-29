Anayasa Mahkemesi 4 Şubatta 5 davayı esastan görüşecek
|29 Ocak 2021 11:37
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Esastan görüşülecek dosyaların 3 tanesi Vergi Usul Kanunu ile ilgili.
Diğer iki tanesi ise "TORBA KANUN" olarak adlandırılan 7188 ve 7166 sayılı Kanunlar.
7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi de esastan görüşülecek.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı da bu kanunla yeniden düzenlenmiştir. Yine bu Kanunla, "Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları" suç kapsamından çıkartılmıştı.
Esastan görüşülecek bir diğer düzenleme ise, 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun bazı maddeleri. Bu Kanun ile TSK personeline ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştı.4857 sayılı Kanundan, özel tüketim vergisine, iş sağlığı ve güvenliği kanununa kadar çok sayıda kanunda düzenleme yapan bu torba kanunun hangi maddelerinin itiraza konu olduğu hakkında bir açıklama yapılmamıştır.
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