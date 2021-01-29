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Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 evde karantina uygulaması başlatıldı
 29 Ocak 2021 11:49
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Adıyaman'da 21 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Karar gereğince farklı mahallelerdeki 21 ev karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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